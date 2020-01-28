影／漁民放棄過年出海討生活遇劫　船長疑落水失蹤逾24小時...陸空搜救中

▲海巡署第七巡防區指揮部會同空勤總隊、漁友在琉球外海搜救失蹤的四姓船長 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉王姓船長，春節駕船出港捕魚，失去蹤影，海巡署會同空勤總隊等救難單位搜尋，經過一天多，仍未發現他行蹤，把握救援黃金時間，28日仍持續搜救中。

▲▼海巡署出動救人。



海巡署第七巡防區指揮部接獲第五岸巡隊杉福安檢所通報，於27日下午3時許，有王姓民眾報案，其父親駕駛「寶蓮2號」，在漁福漁港外約2海浬處滯留，經前往「寶」船旁確認時，發現旋外機仍發動，惟船上已不見王姓漁民身影，疑似已落海失蹤，協請單位配派員實施搜救。

第七巡防區楊朝卿主任接獲狀況通報後，立即啟動救援機制，統合岸海勤務能量，動員第五岸巡隊琉球責任區岸際勤務兵力及艦隊分署第五海巡隊線上巡防艇馳赴該海域搜救，並通報空勤總隊直升機、琉球消防分隊及琉球鄉海域就念協會到場協尋。

另親自聯繫當地漁會說明處置搜救規劃並協調共同派船投入協尋工作，並增派巡防艇對漁民可能漂流海域進行擴大搜尋，27日入夜前由王姓漁民家屬先行將「寶」船開回漁福漁港停放，今日上午9時仍未尋獲王姓漁民。

這次救援行動，已投入海上5艇46人、岸際7車14人、直升機2架次及民間團體（漁友）共10船，為把握黃金救援時間，目前持續擴大搜救中。

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