因應武漢肺炎疫情　壽險業者提供關懷服務「遭感染住院可申請理賠」

▲武漢肺炎疫情持續擴大，不少日韓遊客在台北市觀光景點也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

財經中心／台北報導

因應中國大陸武漢肺炎疫情，三商美邦人壽宣布，為提升保戶服務品質，已提供相關關懷服務，並呼籲社會大眾落實肥皂勤洗手、咳嗽或外出配戴外科口罩等良好衛生習慣，及避免出入人多的區域，以降低感染風險。

三商美邦人壽表示，保費繳交方面，疫情等級為第二級、第三級（或相當等級）時，保戶得個別檢具證明文件向三商美邦人壽申請緩繳保費3個月。當疫情擴大為第四級（或相當等級）時，疫區內之保戶不須個別申請，三商美邦人壽將依據政府所宣布的區域，主動給予保費緩繳3個月。

在保全作業方面，三商美邦人壽表示，辦理解約、保單借款，及給付生存金、滿期金或年金等保全服務，事關保單權利的處分，在考量風險管控之前提下，三商美邦人壽在疫情期間設置單一窗口（客服中心）負責受理相關業務，並通融保戶得以傳真方式提出申請。

三商美邦人壽表示，請保戶多利用公司官網保戶專區辦理各項便利服務，以減少接觸傳染風險，避免疫情擴大時，造成保戶行使保單權利的不便。

理賠作業方面，三商美邦人壽指出，各項住院醫療保險商品未將「法定傳染病」列為「除外責任」，保戶於保單生效後若遭感染並因而住院者，皆可申請住院醫療理賠給付。因確診為「法定傳染病」入住「（負壓）隔離病房」者，除給付「住院醫療保險金」外，額外比照「加護病房」的給付標準核算給付各項醫療保險金。

三商美邦人壽表示，期盼這次疫情在政府及全民共同合作及努力下，能獲得控制與緩解，而該公司保戶可利用免費諮詢專線0800-022-258提出需求，將即時獲得答覆與協助。