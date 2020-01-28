　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

因應武漢肺炎疫情　壽險業者提供關懷服務「遭感染住院可申請理賠」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎疫情持續擴大，北市觀光景點忠烈祠，不少日韓遊客也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲武漢肺炎疫情持續擴大，不少日韓遊客在台北市觀光景點也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

財經中心／台北報導

因應中國大陸武漢肺炎疫情，三商美邦人壽宣布，為提升保戶服務品質，已提供相關關懷服務，並呼籲社會大眾落實肥皂勤洗手、咳嗽或外出配戴外科口罩等良好衛生習慣，及避免出入人多的區域，以降低感染風險。

三商美邦人壽表示，保費繳交方面，疫情等級為第二級、第三級（或相當等級）時，保戶得個別檢具證明文件向三商美邦人壽申請緩繳保費3個月。當疫情擴大為第四級（或相當等級）時，疫區內之保戶不須個別申請，三商美邦人壽將依據政府所宣布的區域，主動給予保費緩繳3個月。

在保全作業方面，三商美邦人壽表示，辦理解約、保單借款，及給付生存金、滿期金或年金等保全服務，事關保單權利的處分，在考量風險管控之前提下，三商美邦人壽在疫情期間設置單一窗口（客服中心）負責受理相關業務，並通融保戶得以傳真方式提出申請。

三商美邦人壽表示，請保戶多利用公司官網保戶專區辦理各項便利服務，以減少接觸傳染風險，避免疫情擴大時，造成保戶行使保單權利的不便。

理賠作業方面，三商美邦人壽指出，各項住院醫療保險商品未將「法定傳染病」列為「除外責任」，保戶於保單生效後若遭感染並因而住院者，皆可申請住院醫療理賠給付。因確診為「法定傳染病」入住「（負壓）隔離病房」者，除給付「住院醫療保險金」外，額外比照「加護病房」的給付標準核算給付各項醫療保險金。

三商美邦人壽表示，期盼這次疫情在政府及全民共同合作及努力下，能獲得控制與緩解，而該公司保戶可利用免費諮詢專線0800-022-258提出需求，將即時獲得答覆與協助。

ET快訊
快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

租借「共享機車」也要投保意外傷害險！　保險業者：適時注意保障是否充足

因應武漢肺炎疫情　壽險業者提供關懷服務「遭感染住院可申請理賠」

類全委保單「多付3次手續費」！投資虧損還會影響理賠金　購買前要評估風險

數位浪潮來了！保險公司陸續優化體驗　數位智能提供保戶服務

投資型保單連結「目標到期債券基金」　要付手續費、還多出保險成本

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

租借「共享機車」也要投保意外傷害險！　保險業者：適時注意保障是否充足

因應武漢肺炎疫情　壽險業者提供關懷服務「遭感染住院可申請理賠」

類全委保單「多付3次手續費」！投資虧損還會影響理賠金　購買前要評估風險

數位浪潮來了！保險公司陸續優化體驗　數位智能提供保戶服務

投資型保單連結「目標到期債券基金」　要付手續費、還多出保險成本

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

保險熱門新聞

類全委保單「多付3次手續費」！投資虧損影響理賠金　別忘風險

壽險業者提供關懷服務「遭感染住院可申請理賠」

租借「共享機車」也要投保意外傷害險

投資型保單連結「目標到期債券基金」　要付手續費、還多出保險成本

保險公司陸續優化體驗　數位智能提供保戶服務

出國前忘記買旅平險　機場買比網路投保更完整

南山產物擬推「Gogoro專屬保單」UBI車險

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

一張表懂車禍調解官要看的單據

對抗武漢肺炎　理賠從新從優不除外

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

「保單借款」6大優點　專家這麼說

「實支實付保單」專家整理3大優點

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

更多熱門

相關新聞

市府掌握武漢回台中台商資料

市府掌握武漢回台中台商資料

台灣新增武漢肺炎第5例確診病例的女台商是中部人，市長盧秀燕28日上午前往台灣燈會副展區文心森林公園，感謝第一線辛苦的市府同仁和志工，她說，市府除了取消原訂30日的新春團拜外，從武漢回到台中的台商資料，市府都有掌握，目前情況良好，呼籲市民做好自我管理，勿須過度恐慌。

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽！

CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽！

大陸國家衛健委記者會

大陸國家衛健委記者會

日將武漢肺炎列為「特殊傳染疾病」

日將武漢肺炎列為「特殊傳染疾病」

關鍵字：

三商美邦人壽武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面