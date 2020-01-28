春節寒風不想出門？　5款東西方下午茶讓你外送到府



▲保羅麵包的「草莓千層派」採法國直送的派皮，口感層次豐富。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

過年除了年菜外，下午茶的甜蜜好滋味也是許多民眾在家度過連假的選擇，7天連假除了在家睡到飽外，與三五好友邊吃下午茶邊打麻將更是過癮。《ETtoday新聞雲》記者搜羅了數家提供外送的下午茶甜食及港式料理的店家，提供讀者在家過年的選擇。

「PAUL保羅麵包」為法國擁有131年歷史的麵包甜點專賣店，店內高人氣的「草莓千層派」採用法國直送的派皮，酥脆的派皮擁有多層次口感，更具有奶油及草莓的香甜氣息；「Patisserie Francis旋轉木馬點心坊」則有以蛋白及杏仁粉製作而成的「朵娜」蛋糕，夾層採用比利時進口的榛果醬熬煮而成，搭配榛果焦糖奶油餡與鹽烤夏威夷豆、酒漬蔓越莓及葡萄乾，蛋糕冷凍後入口，口感層次豐富。

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▲「朵娜」蛋糕口感甜而不膩，是店家人氣不衰的人氣必點。（圖／記者游宗樺翻攝）

「朵莉甜廚 法式藍帶甜點」的店家從法國藍帶取得好滋味，店家最為推薦每日現烤出爐的「可麗露」，其中加入Bacardi 百家得萊姆酒與金黃香料萊姆酒，讓甜點吃起來有甜味，卻不過於膩口，表層微硬口感外脆內軟又帶著焦糖香氣。

若想來點港式飲茶，「點8號」餐廳推出「點8號九宮格」，內含蝦餃皇、蝦仁鮮燒賣、 魚子鮮燒賣、經典魚翅餃、紅藜珍珠丸、三絲如意捲、腐皮鮮蝦捲、三色海棠果及臘味蘿蔔糕等港式小點，提供消費者中式下午茶的選擇。另外，「炎香樓」推出的「土豪金鹹水餃」為廣東、港澳一帶常見的點心，外型像元寶是春節過年期間祈求「財源廣進」的必吃美食，內餡更加入蔥、薑、蒜、韭等配料，取蔥得聰明、蒜得會算、韭得長久、薑得向上的吉祥諧音，適合過年討吉利。

▲港式飲茶也是不錯的選擇。（圖／記者游宗樺翻攝）



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