找不到組合肉的平價牛排店　基隆廟口美食新選擇

▲基隆廟口夜市附近有間牛排館，主打店內絕無組合肉品。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／基隆報導

因組合肉的成本較低，且調理容易，成為目前市面上常見的平價肉品來源，但因製作時有加入食品添加物，使原本是碎肉的肉塊重新黏合，讓許多重視食安的消費者有所疑慮。現在基隆廟口夜市附近的仁三路上有家平價牛排館主打全店均無組合肉，提供消費者便宜吃牛排的安心選擇。

「掌櫃牛排」的負責人表示，店內全部的肉品均無組合肉，由於所採用的原塊牛排比較厚，與已經過調味的組合肉相比，原塊肉品解凍及料理的時間會比組合肉還稍微久一些。儘管組合肉排烹調十分容易，但是組合肉一方面難吃出牛肉香味，加上組合肉通常建議做全熟，因此消費者也不容易感受原肉帶來的口感。

▲板腱牛排為原塊肉排煎烤而成，提供消費者平價安心的牛排選擇。（圖／記者游宗樺攝）

另外，鑒於採用原塊肉排的成本不低，為了將肉品做最大程度的利用，兒童餐提供的牛排都是採用原塊牛肉較不規則的部分，透過修邊、去筋等步驟，切塊成適合小朋友食用的尺寸上桌。店家表示，這些肉塊均是來自各肉排切下的部分，點兒童餐的消費者有機會吃到沙朗、板腱、紐約客等牛肉原塊，適合想嘗試牛肉各部位的消費者選購。

至於店內的另一主打商品「戰斧豬排」則是將常見的豬排放大，但因為尺寸稍厚，因此加熱時間會比較久，且豬排側邊無法接觸到煎爐，因此廚師還要拿出火槍，朝著側邊噴火加熱，等烤到焦黃後，就可以上桌，提供消費者平價的原塊牛排外另一種選擇。



▲由於戰斧豬排側邊無法接觸煎爐，廚師需以噴槍加熱。（圖／記者游宗樺攝）

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