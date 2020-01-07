瘋電影／好小男孩　男孩的世界在麻煩中輪迴

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影竟然是6歲以上觀賞，那些性玩具該如何跟孩子解釋，實在很驚訝美國人的開放，甚至還有父母親的玩具等等，但是針對戀童癖和同性戀等目的性引導，高明自然的置入，讓小朋友們能夠理解這些內涵，以及不帶任何有色眼光，整體感是鬧劇好看的，但真的好奇台灣父母會帶小孩去看嗎？難怪沒辦試片，哈，但不失內涵。

六年級即將轉入青少年的尷尬年齡，有的男孩已經被成熟的賀爾蒙影響，對異性開始有慾望，有的仍然天真浪漫，沉浸在玩具遊樂器，但男孩的特質，和一票好友成天鬼混，闖禍彌補過錯再闖禍中成長，電影其實有一些為了趣味性所設計的錯誤引導，例如闖高速公路，非常非常危險，除此之外，整部電影仍然充滿新鮮感，以三個小男生的煩惱為主題，開啟一天的驚險歷程。



片 名：好小男孩

英文名稱：Good Boys

類 型：喜劇

上映日期：2019-09-12

片 長：01時30分

導 演：吉恩斯普尼斯基(Gene Stupnitsky)

演 員：雅各特倫布雷(Jacob Tremblay) 、 基斯威廉斯(Keith L. Williams) 、 布萊迪努恩(Brady Noon) 、 莫莉戈登(Molly Gordon) 、 李利萊爾豪艾里(Lil Rel Howery) 、 威爾佛提(Will Forte)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業

劇情大綱

究竟這一天會有多糟糕呢？《男孩我最壞》、《菠蘿快遞》和《腸腸搞轟趴》的幕後創意團隊，在這部勁爆誇張的喜劇片《好小男孩》中，把小六生壞壞的一面玩到極致。



今年才十二歲大的小六生麥斯（《不存在的房間》雅各特倫布雷 飾）第一次受邀參加喇舌趴，結果被嚇到差點剉賽，因為他根本就不會喇舌，更別說親吻女生了。為了偷學步，麥斯和他的兩個好麻吉索爾（HBO影集《海濱帝國》布萊迪努恩 飾）和盧卡斯（美劇《一個人的地球》基斯威廉斯 飾）就決定偷用麥斯老爸不准他碰的無人機，偷拍住在他家隔壁，正在喇舌的一對青少年情侶。



但是當事情出了天大的差錯，麥斯老爸的寶貝無人機全毀之後，這三個小六生為了趕在麥斯老爸回家之前找到一個替代品，於是就決定翹課，從此展開一場驚險刺激的冒險之旅。但是他們做出一些糟糕的決定，害他們不小心偷走一些毒品、跟一群兄弟會大學生玩漆彈遊戲，並且急著逃離警察杯杯和兩個可怕的青少女（《派對人生》莫莉戈登和《瞞天過海：八面玲瓏》蜜朵莉法蘭西斯分別飾演）的追逐。



《好小男孩》一片由環球影業暨Good Universe電影公司出品，製片包括Point Grey Pictures的塞斯羅根和伊凡戈博（《男孩我最壞》、《菠蘿快遞》和《腸腸搞轟趴》編劇搭檔）以及詹姆斯威佛（《惡鄰纏身》系列電影），劇本來自李艾森柏格與吉恩斯普尼斯基（《辦公室瘋雲》、《霸凌女教師》），李艾森柏格也是其中一名製片，吉恩斯普尼斯基則是這部電影的導演。

▲三個男孩湊在一起，不斷製造問題解決問題在製造問題。

▲似乎每個哥哥都有這樣的妹妹，愛告狀又愛纏著哥哥。

▲為了解決一個麻煩而製造新的麻煩。

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