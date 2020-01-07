　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／好小男孩　男孩的世界在麻煩中輪迴

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼好小男孩 。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這部電影竟然是6歲以上觀賞，那些性玩具該如何跟孩子解釋，實在很驚訝美國人的開放，甚至還有父母親的玩具等等，但是針對戀童癖和同性戀等目的性引導，高明自然的置入，讓小朋友們能夠理解這些內涵，以及不帶任何有色眼光，整體感是鬧劇好看的，但真的好奇台灣父母會帶小孩去看嗎？難怪沒辦試片，哈，但不失內涵。

六年級即將轉入青少年的尷尬年齡，有的男孩已經被成熟的賀爾蒙影響，對異性開始有慾望，有的仍然天真浪漫，沉浸在玩具遊樂器，但男孩的特質，和一票好友成天鬼混，闖禍彌補過錯再闖禍中成長，電影其實有一些為了趣味性所設計的錯誤引導，例如闖高速公路，非常非常危險，除此之外，整部電影仍然充滿新鮮感，以三個小男生的煩惱為主題，開啟一天的驚險歷程。


片　　名：好小男孩
英文名稱：Good Boys
類　　型：喜劇
上映日期：2019-09-12
片　　長：01時30分
導　　演：吉恩斯普尼斯基(Gene Stupnitsky)
演　　員：雅各特倫布雷(Jacob Tremblay) 、 基斯威廉斯(Keith L. Williams) 、 布萊迪努恩(Brady Noon) 、 莫莉戈登(Molly Gordon) 、 李利萊爾豪艾里(Lil Rel Howery) 、 威爾佛提(Will Forte)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業

劇情大綱

究竟這一天會有多糟糕呢？《男孩我最壞》、《菠蘿快遞》和《腸腸搞轟趴》的幕後創意團隊，在這部勁爆誇張的喜劇片《好小男孩》中，把小六生壞壞的一面玩到極致。

今年才十二歲大的小六生麥斯（《不存在的房間》雅各特倫布雷 飾）第一次受邀參加喇舌趴，結果被嚇到差點剉賽，因為他根本就不會喇舌，更別說親吻女生了。為了偷學步，麥斯和他的兩個好麻吉索爾（HBO影集《海濱帝國》布萊迪努恩 飾）和盧卡斯（美劇《一個人的地球》基斯威廉斯 飾）就決定偷用麥斯老爸不准他碰的無人機，偷拍住在他家隔壁，正在喇舌的一對青少年情侶。

但是當事情出了天大的差錯，麥斯老爸的寶貝無人機全毀之後，這三個小六生為了趕在麥斯老爸回家之前找到一個替代品，於是就決定翹課，從此展開一場驚險刺激的冒險之旅。但是他們做出一些糟糕的決定，害他們不小心偷走一些毒品、跟一群兄弟會大學生玩漆彈遊戲，並且急著逃離警察杯杯和兩個可怕的青少女（《派對人生》莫莉戈登和《瞞天過海：八面玲瓏》蜜朵莉法蘭西斯分別飾演）的追逐。

《好小男孩》一片由環球影業暨Good Universe電影公司出品，製片包括Point Grey Pictures的塞斯羅根和伊凡戈博（《男孩我最壞》、《菠蘿快遞》和《腸腸搞轟趴》編劇搭檔）以及詹姆斯威佛（《惡鄰纏身》系列電影），劇本來自李艾森柏格與吉恩斯普尼斯基（《辦公室瘋雲》、《霸凌女教師》），李艾森柏格也是其中一名製片，吉恩斯普尼斯基則是這部電影的導演。

▲▼好小男孩 。（圖／imdb）

▲三個男孩湊在一起，不斷製造問題解決問題在製造問題。

▲▼好小男孩 。（圖／imdb）

▲似乎每個哥哥都有這樣的妹妹，愛告狀又愛纏著哥哥。

▲▼好小男孩 。（圖／imdb）

▲為了解決一個麻煩而製造新的麻煩。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
投不下去韓國瑜！　劉樂妍大罵「混帳東西」：講些不是人聽的話
北宜恐怖畫面曝光！白色三寶慘撞2騎士　他躲死劫「現在還在抖」
賣場大亂鬥！外送員接1單花2小...崩潰求饒：拒單又要被拉休
韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人反問：這就是？
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／好小男孩　男孩的世界在麻煩中輪迴

瘋電影／燃燒女子的畫像　一生活在慾望世界的女人

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」　麥當勞買一送一！連續16天吃起來

瘋電影／好小男孩　男孩的世界在麻煩中輪迴

瘋電影／燃燒女子的畫像　一生活在慾望世界的女人

韓K書系花美男為寫真脫了！　衣下藏「塊塊分明棋盤肌肉」貴婦喜開價：睡一晚60萬

不只聯賽、錦標賽　民雄農工要再拚一次世界中學五人制

賓士經堤頂大道自撞翻車　車頭撞爛還從內滾出鋁棒

投不下去韓國瑜！　劉樂妍大罵「混帳東西」：講些不是人聽的話

陳柏惟拜票遇顏寬恒「微笑擁抱2秒」　網友讚有風度：歷史畫面！

國安局坦承蒐集爭議訊息　4點反擊「無侵入監控臉書、LINE」

春天已經不遠了！迪士尼粉嫩櫻花米奇、米妮浪漫來臨　透明水瓶很唯美

瘋電影／好小男孩　男孩的世界在麻煩中輪迴

20歲辣模「豪脫救澳洲」捐款300元裸照必達！　她嬌喊募到2100萬：救救無尾熊

暗黑真相網PO「第一次包養就上手」　金融正妹驚見個人照怒告結果出爐

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

名家熱門新聞

葉文忠／那對不起了，民進黨

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

男孩的世界在麻煩中輪迴

夢到貓咪代表什麼意思呢？

葉文忠／給韓粉的一封信

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

王子走不出女星謎霧

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

一生活在慾望世界的女人

豪宅門與論文門　你關心哪一個？

奈奈：對付大男人主義的另一半

更多熱門

相關新聞

一生活在慾望世界的女人

一生活在慾望世界的女人

18世紀的歐洲，才華洋溢的年輕女畫家瑪莉安（諾耶米梅蘭特 飾演）收到委託，需要在對方不知情的狀況下，完成富家小姐艾洛伊茲（阿黛兒艾奈爾 飾演）出嫁前的肖像畫。兩人在孤島相依為命，白天女畫家悄悄觀察小姐的一舉一動，到了晚上才縱情下筆。兩人在畫與被畫的親密接觸下，即便是在充滿禮教束縛的時代，卻也漸漸萌發了禁忌的曖昧情愫，隨著大婚之日越來越近，她們的愛火卻越燒越猛烈…...

不是中國製造而是印度純手工製造

不是中國製造而是印度純手工製造

向氣象學家詹姆斯葛萊舍致敬

向氣象學家詹姆斯葛萊舍致敬

男人為什麼要偷偷接受「前女友」

男人為什麼要偷偷接受「前女友」

美麗智慧勇氣的美女象徵

美麗智慧勇氣的美女象徵

關鍵字：

瘋電影好小男孩賴賴雅各特倫布雷(Jacob Tremblay)基斯威廉斯(Keith L. Williams)布萊迪努恩(Brady Noon)

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

要起風大降溫了！　兩波冷空氣接力「最凍11度時間」曝

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

世新大學電梯夾死人　學生驚見滴血嚇壞

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面