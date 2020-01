瘋電影／動畫電影版我想吃掉你的胰臟　活著就有機會

文/賴賴

瘋言瘋語:

透過一個年輕逝去的生命,說了許多對現今學生族群及年輕族群的真理,電影流暢,故事生動,雖然沒有驚喜但仍感動,畫風自然細膩,人物塑造立體,強烈青春氣息,在最後的劇情轉折,有許多已知和沒猜到的結局安排,也許這就是人生吧,生命正是與他人互動才能成長,才能學習,這是一個人不論是在書本中或是電腦中學不到的人性,許多箴言,很有意義。

整體感和真人版幾乎是一樣的,除了開始與結尾的程序上有些許差異,但差異不大,雖然是愛情故事但卻充滿生命議題,你永遠不知道會怎麼死,也不知道何時會死,所以活著就要珍惜每分每秒,用自己認定有意義的方式活。





片 名:動畫電影版我想吃掉你的胰臟

英文名稱:I Want To Eat Your Pancrea

類 型:動畫、奇幻、懸疑/驚悚

上映日期:2020-01-10

片 長:01時48分

導 演:牛嶋新一郎

演 員:高杉真宙(Mahiro Takasugi) 、 田中敦子(Atsuko Tanaka) 、 和久井映見

國 家:英國

語 言:英語

發行公司:車庫娛樂



劇情大綱

無論怎麼哭泣,都無法傳遞;無論怎麼吶喊,都無法傳達我春天的記憶,是她一生的回憶。



「我」偶然在醫院裡發現了一本「共病文庫」,原來這是同班同學 山內櫻良與疾病的奮鬥日記,內容寫著因胰臟病將不久於人世以及她的願望清單,「沒有名字的我」與「沒有未來她」就此相遇了……

▲胰臟有問題的女主,又被送醫院了。

▲女主寫下小王子的改編版給愛慕者。

▲如何化解偏見成為男主最重要的課題。

