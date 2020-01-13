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瘋電影／動畫電影版我想吃掉你的胰臟　活著就有機會

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文／賴賴

▲▼動畫電影版我想吃掉你的胰臟。（圖／ｉｍｄｂ）

瘋言瘋語：

透過一個年輕逝去的生命，說了許多對現今學生族群及年輕族群的真理，電影流暢，故事生動，雖然沒有驚喜但仍感動，畫風自然細膩，人物塑造立體，強烈青春氣息，在最後的劇情轉折，有許多已知和沒猜到的結局安排，也許這就是人生吧，生命正是與他人互動才能成長，才能學習，這是一個人不論是在書本中或是電腦中學不到的人性，許多箴言，很有意義。

整體感和真人版幾乎是一樣的，除了開始與結尾的程序上有些許差異，但差異不大，雖然是愛情故事但卻充滿生命議題，你永遠不知道會怎麼死，也不知道何時會死，所以活著就要珍惜每分每秒，用自己認定有意義的方式活。
 


片　　名：動畫電影版我想吃掉你的胰臟
英文名稱：I Want To Eat Your Pancrea
類　　型：動畫、奇幻、懸疑/驚悚
上映日期：2020-01-10
片　　長：01時48分
導　　演：牛嶋新一郎
演　　員：高杉真宙(Mahiro Takasugi) 、 田中敦子(Atsuko Tanaka) 、 和久井映見
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

無論怎麼哭泣，都無法傳遞；無論怎麼吶喊，都無法傳達我春天的記憶，是她一生的回憶。

「我」偶然在醫院裡發現了一本「共病文庫」，原來這是同班同學 山內櫻良與疾病的奮鬥日記，內容寫著因胰臟病將不久於人世以及她的願望清單，「沒有名字的我」與「沒有未來她」就此相遇了……

▲▼動畫電影版我想吃掉你的胰臟。（圖／ｉｍｄｂ）

▲胰臟有問題的女主，又被送醫院了。

▲▼動畫電影版我想吃掉你的胰臟。（圖／ｉｍｄｂ）

▲女主寫下小王子的改編版給愛慕者。

▲▼動畫電影版我想吃掉你的胰臟。（圖／ｉｍｄｂ）

▲如何化解偏見成為男主最重要的課題。

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