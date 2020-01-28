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澳門機場客運量上升17%　澳民航局：「港珠澳大橋」帶動人流

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▲▼澳門機場,澳門民航局。（圖／澳門民航局）

▲澳門機場2019年客流量明顯上升。（圖／澳門機場）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門民航局預估，2019年澳門機場的全年總客運量約有960萬人次，較前年上升約17％。澳門民航局局長陳穎雄表示，人次上升主要得益於「港珠澳大橋」的開通，大大提升旅客通關的便利性，有助吸引人流使用澳門機場，也有助貨物運輸系統發展。

▼港珠澳大橋2018年開通。（圖／CFP）

▲▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

陳穎雄指出，除了港珠澳大橋外，澳門輕軌機場站的開通也對人流增加起到很大作用，提供澳門居民及旅客另一個來往機場的交通選擇及更方便的服務。

陳穎雄還說，澳門機場的托運行李新安檢措施實行3個月，將會持續改善安檢流程以符合新的國際標準，並改善候機樓的人流管理，讓旅客儘快適應新程序。

▼澳門航空首架空中巴士A320neo。（圖／澳門民航局）

▲▼澳門機場,澳門民航局。（圖／澳門民航局）

為了因應人流增加，澳門航空最近也引進了2台新客機，分別命名為「南灣號」及「回歸號」，一架是A320 neo、一架是A321 neo，其中A321 neo是澳門航空首次引入的新型號，預計5月前還會引入第二架，並爭取加飛東南亞航線。

此外，為了促進粵港澳大灣區空域的整體發展，大陸與港澳民航局不久前也達成了新的合作協定。根據簽署文本，三地在前期已建立的合作基礎上，將設立由空域工作人員、主要航空公司和機場的代表所組成的粵港澳大灣區空域協同發展小組，收集空域用戶的意見作為參考資料；以科學手段評估大灣區流量需求對空域運行的影響，為大灣區各機場的安全運作及發展規劃提供技術支持；深化灣區低空空域管理，促進通用航空的發展；鼓勵善用民航培訓設施和互認培訓課程，推動民航業人才培訓學習機制，為人才跨地區培訓提供便利。

▼粵港澳簽署空域協同發展協定書。（圖／澳門民航局）

▲▼澳門機場,澳門民航局。（圖／澳門民航局）

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