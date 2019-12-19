澳門珠海共放煙火慶回歸20年　無人機將排成「港珠澳大橋」

▲澳門與大陸首次聯合施放煙火。（圖／澳門特區政府，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

為了慶祝澳門回歸20周年，澳門特區政府與珠海市人民政府將於22日晚間聯合舉行煙火匯演，在澳門旅遊塔及橫琴金融島海面設置4艘大泊船、 16個特效燃放平台、16萬枚煙火，結合56艘無人船及600架無人機。這也是澳門與大陸首次聯合舉行煙火匯演，屆時可見到「20」字樣的煙火，還有無人機排成的成大三巴牌坊及港珠澳大橋等圖案。



▼煙火將在澳門旅遊塔、橫琴金融島海面施放。

此次煙火匯演由澳門特區政府旅遊局與珠海市橫琴新區管理委員會承辦，是澳門與大陸首次聯合舉辦煙火匯演，時長總共30分鐘，分為4個篇章，包含「美麗中國、歡慶家園」「歲月如歌、相約澳門」「澳珠一家、鄰里情深」「守望相助、共建灣區」。

▼無人機將排成大三巴、港珠澳大橋等圖樣。

澳門旅遊局表示，匯演開頭將先施放「20」字樣煙火，寓意澳門回歸祖國20年，無人機還將組合成大三巴牌坊及港珠澳大橋等圖案，還有「澳珠一家親」等字樣，結合煙火技術和各種前沿科技，寓意團圓歡慶、美滿繁盛。

澳門旅遊局局長文綺華表示，此次匯演實踐了嶄新的跨域合作理念，是歷來最大規模並加入新穎豐富元素。 橫琴新區管委會主任楊川指出，本次匯演是兩地真正意義上的深度合作，有助實現資源優勢互補。

▼16個燃放平台已完成安裝。

