婆婆主動關心…豬隊友補刀「她只是懶惰」！　媳婦崩潰：一直在背後拿箭射我

▲老公是婆媳間的溝通橋樑，也可能是導火線。非當事人。（示意圖／CFP）



記者黃可昀／綜合報導

婆媳互動是不少女性一輩子的課題！一名女網友表示，和婆婆培養好關係已經很不容易，但老公卻不斷扯她後腿，甚至還直接跟婆婆說，「哦！她不是軟，她只是懶惰！」如此誠實的回應讓她實在氣到無法解釋，也很擔心會在婆婆心中留下負面印象。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，老公沒幫她向婆婆講好話就算了，還「一直在背後拿箭射我」，對於婆婆的問題老公總是誠實回答，但有時候太過老實，反而害婆婆對她的印象大扣分。大約1年前，婆婆見到原PO無精打采，便關心地口氣問原PO老公，「她怎麼看起來軟軟的？」結果老公不假思索地回應，「她只是懶惰！」害婆婆以為她在家都不會幫忙做事，「難怪我在婆家那麼格格不入，有87%是我老公的傑作。」

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▲婆媳相處之道是女性一輩子課題。非當事人。（示意圖／CFP）



不少為婆媳問題困擾的媳婦們紛紛留言，「挖坑給妳跳，我是沒差啦，反正我公婆本來就不喜歡我」、「媳婦會黑化，87%都是豬隊友弄的」、「婆媳關係老公真的很重要，感同身受」、「我最討厭那種說出『我爸媽又不會覺得怎樣』的憨仔」、「老公永遠都是補刀的」、「豬隊友都覺得那是他爸媽，沒什麼不能說的，常常不加修飾就直接轉達老婆的反應。」

甚至有比原PO更慘的網友表示，「我是還沒嫁就被坑，我婆婆打給我老公，我請我老公問她要不要一起吃飯我要煮，結果⋯那隻豬居然說，『XX說她要煮飯，叫你們不要來！』」、「我家隊友更絕咧～去婆家時到附近spa體驗，婆問我去哪，隊友居然說：她去精油按摩」、「我老公也曾經是個神射手，婆婆煮一桌，老公一句『哇！都是xx不愛吃的！』我直接大黑。」

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