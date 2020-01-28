日本首都在哪裡？他揭真相「不是東京」　網讚：長知識了

▲日本東京。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／柯沛辰報導

日本京都自古都是天皇住所，直到德川家康在江戶城（今東京）建立幕府，加上大政奉還，天皇才改住東京。有網友好奇，京都像天皇的戶籍地，東京則像居住地，所以京都跟東京哪個才是日本首都？

原PO在PTT八卦版發文表示，京都位於日本正中間，也是天皇自古以來的居所，所以每年天皇都要回京都一趟，溫暖京都人的心。至於東京，直到德川家康建立幕府、大政奉還後，明治天皇為壓制德川關東大名，改住東京至今，關東才逐漸成為政治及經濟中心。

▲原PO好奇發問，日本首都到底是東京還是京都？（圖／翻攝自PTT）

原PO好奇，對日本天皇來說，京都像是戶籍地，東京像是居住地，「京都人說，京都是天皇戶籍，所以是首都；東京人說，天皇居住東京，東京當然是首都，所以京都跟東京哪個才是日本首都？有沒有一個首都各自表態？」

文章一出，鄉民紛紛留言，「日本憲法沒有訂立首都」、「沒有法定首都，天皇皇居在哪，那裡就是首都」、「全世界都認定日本首都是東京」、「這種情形常寫成『實際上的首都：東京』」、「首都定哪也沒差，反正大家都知道日本政府機關及最繁榮的地方是東京」、「日本沒有法定首都，不過有很多關於首都圈的法令，指的都是東京都會區」。

其實，日本的首都主要隨天皇的居住地而定，現今多數人之所以認為是東京，主要是因為天皇、皇室和中央政府都在此地。不過，東京的首都地位沒有法律依據，加上京都仍留有舊皇宮、天皇御座等皇室設施，所以嚴格來說日本根本沒有首都。

▲京都平野神社。（圖／記者蔡玟君攝）