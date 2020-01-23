小強餓多久才會死？網親自實驗超崩潰「牠開始吃自己的腳」

網搜小組／柯沛辰報導

有網友日前在PTT表示，他在家中地板發現一隻死掉的蟑螂，但因為沒有明顯外傷，所以他猜測這隻蟑螂是餓死的，但更令他好奇的是，如果一隻蟑螂不吃不喝，到底過多久才會被餓死？

原PO發文指出，當時他在地板上發現一隻小強，本來眼明手快要拿拖鞋應戰，沒想到小強卻一動也不動，仔細觀察後才發現可能是餓死了，讓他不禁打趣地問「都是我的錯，吃東西沒留屑屑，到底小強多久沒吃東西會死掉？」

文章被轉發到臉書後，引發熱議。許多網友紛紛留言，「我上回抓到一隻蟑螂，牠沒水沒食物餓了一周，一動也不動，結果我一開蓋子牠就跑了」、「蟑螂往往是渴死，不是餓死」、「我曾經把蟑螂用罐子裝住，結果過了幾天牠竟然開始吃自己的腳…」

▲小強生命力頑強，是不少人的惡夢，有網友就好奇「小強多久沒東西吃才會死掉？」（示意圖／記者李佳蓉攝）

其中，有一位親自做過實驗的網友透露，「蟑螂的生命力非常強，可以多久不吃東西要看禁食前有沒有吃東西，有的話，大概可以撐1個月沒問題，沒有的話，大約2個禮拜以內…我曾經嘗試過餓蟑螂，最後是在第28天去世！」

由於許多實驗網友的結果差距不一，可能實驗結果可能取決於蟑螂品種、被抓前的生存狀況，最後大家也沒個定論。不過，曾有昆蟲學家做過類似的實驗，發現美洲蟑螂如果只喝水，能存活一個月；如果沒水沒食物，也能活三個禮拜。

美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校生理及生化學家康凱爾（Joseph G. Kunkel）也說，蟑螂只要吃一餐就能存活數週，即便沒有頭也能頑強地生存至少一個禮拜，「若沒有天敵出現，牠們可以一直待在同一個地方不移動。」

▼有大陸YouTuber也作過類似實驗。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）