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當年校花淪幫傭！人夫拍照炫耀「妳那麼難追，還不是給我當保姆」

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▲▼留稿／你那麼難追，還不是給我當保姆。（圖／翻攝自微博）

▲人夫拍下老婆辛勤家務的樣子，但言語中滿是諷刺。（圖／翻攝自微博，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

俗話說「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，微博近日有一個熱門話題叫做「追到喜歡的人是什麼樣的體驗」，引發網友討論。其中，有一名男網友拍下妻子辛勤做家務的背影，竟悠悠地說「妳那麼難追，現在還不是要給我免費當保姆？」

近來不少類似「娶了校花之後的生活」、「追到喜歡的人是什麼樣的體驗」的貼文，在微博引發廣大迴響。有網友談起青澀的回憶，也有人分享幸福的心情，但卻也有這樣一篇回文，讓許多人看完不勝唏噓。

這位丈夫玩抖音，一連拍了數張妻子忙做家務的照片，有的在廁所洗衣服，有的在廚房做菜，有的則是清潔打掃，每一張都看得出妻子忙得不可開交，但他不僅沒有幫忙，還語帶嘲諷地說「當年老子追妳好久，如今妳還不是給我當洗衣做飯的免費保姆？」

這位丈夫說，妻子當年是大學校花，長得非常漂亮，他費了好大的勁，「當年為了追你，送了多少花，妳閨蜜為難我，妳親戚為難我，現在還不是乖乖給我洗衣服、生兩寶…免費保姆。」

貼文一出，網友紛紛批評，「難怪女方親戚要為難你，早看清楚你為人了」、「這個真的噁心到我了，真想給你兩巴掌」、「有必要說成這樣嗎，這些字句已經不是扎心了，是令人寒心」，還有人留言「難怪人家都說，不要跟一個追你太久的男生在一起」。

有網友感慨，妻子在青春年華正盛之時做出了選擇，肯定不是愛慕虛榮之人，也能想像這位丈夫當年用了何等謙卑和熱烈的方式展開追求，如今熱情減退也就算了，不僅不體諒妻子辛苦，還拍上網冷嘲熱諷，「嫁給這樣的男人，青春真的都像餵了狗」。

▼人夫憶起過去追求的種種過往，滿是怨忿。

▲▼留稿／你那麼難追，還不是給我當保姆。（圖／翻攝自微博）

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