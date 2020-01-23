全台300萬人「月薪低於3萬」　網揭2關鍵主因竟戰翻了

▲主計總處去年11月公布，全台有299.4萬人月薪低於3萬元。（圖／ETtoday新聞雲）

網搜小組／柯沛辰報導

許多人常常抱怨薪水太低、工作難找，認為台灣已經邁入「低薪社會」，你也是「薪苦一族」嗎？有網友近日引用行政院主計總處數據，指有近300萬上班族月薪不到3萬，沒想到貼文一出立刻引發廣大迴響，甚至掀起論戰。

主計總處去年11月公布人力運用調查報告，數據顯示同年5月薪資不滿3萬元的受雇者為299.4萬人，達到19年來新低。不過，還是有網友相當好奇，在臉書社團「爆廢公社二館」詢問：「各位也是低薪一族嗎？」

許多人看完紛紛留言，「南部26K路過，嗚嗚嗚嗚」、「我正職2萬3，ㄏㄏ」、「抱歉，是我拉低了平均」、「3萬在台北生活會很苦」、「要靠加班才有錢，不然會餓死」、「我月休6天，不到3萬」、「中部月休8天28K哭哭」。

其中，有一部分網友認為，高薪關鍵在於「能力」及「肯不肯努力」，留言表示「抱怨前有想過自己付出多少嗎」、「我低薪打兩份工也是月收5萬阿」、「我下班後兼職外送，一樣賺超過4萬」、「不肯吃苦又要高薪，哪有這麼好康？」

不過，也有人不認同，忍不住揶揄「打兩份工是正常的嗎，我也是笑了」、「難怪台灣人奴性代代相傳，低薪最大主因就是奴性太重」、「什麼吃苦耐勞不抱怨，難道過勞死也要怪自己本來有病嗎」、「起薪太低才是重點，你繼續努力，老闆才能換更好的車」、「把自己搞得這麼低賤，怎麼會有價值？」意外掀起論戰。