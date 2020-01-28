手機一嗶203元！店員：香蕉1袋而已　「重刷金額雷炸」她怒：一定要看明細

▲手機付帳要記得看明細！（示意圖／達志影像）



網搜小組／劉維榛報導

出門懶得帶錢包，不少民眾會使用行動支付，但快速、方便之餘，記得仔細看明細！一名女網友抱怨，去超商花買食物，結帳金額203元，她越想越不對勁，主動向店員索取明細，對方卻回答「你的香蕉是一袋而已」，重刷後變成173元，讓原PO超傻眼！

「前陣子看到有網友在抱怨，去便利商店使用行動支付，而被多刷錢的事！」一名女網友在臉書《爆怨公社》哀號，自己也竟成了苦主之一，某日她用行動支付結帳，金額是203元，店員嗶完條碼後，便轉身製作熱咖啡。

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原PO站在一旁等待時，腦袋快轉了一番，「這些應該不會超過200元吧？」照片可見，她買了一盒壽司、一包甘栗、一袋香蕉與一杯咖啡。原PO好奇走上前詢問，「我可以要剛剛的明細嗎？」店員卻馬上回答，「喔～所以你的香蕉是一袋而已，我幫妳重刷。」

重新算一遍後，正確金額是173元，一臉問號的原PO忍不住質疑，「這什麼意思？我連哪裡可能算錯都還沒看出來，他卻馬上說所以我的香蕉是一袋而已？我的香蕉看起來像2袋嗎？在刷商品條碼時，你不就都會拿起來？」

雖然30元是小錢，原PO直呼，「如果今天我不提出要明細，他會承認多刷嗎？」希望自己的經歷能提醒其他民眾，「以後都要盯著結帳螢幕看了，會遇到什麼樣的事自己都不知道。」

文章上線後，網友紛紛回應「只是單純刷錯吧？畢竟多刷錢也不會進店員口袋」、「有時候真的不是故意的，你有疑問的要明細，他才驚覺剛剛有多刷，人難免會出槌」、「服務業員工素質本就良莠不齊，自己真的要多注意」、「我都會用計算機算一下在拿去結帳，不然就是看他的機器刷的明細」。

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▲一堆苦主討拍！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



留言串也釣出不少苦主，「買東西真的要自己注意總金額！遇過幾次被店員多刷一次的情況,大賣場全聯超商都有過」、「剛剛看到你這篇po文，我立馬去看我的雲端載具明細，因為我平時也都不會特別請店員印出明細來看，結果剛剛看到我前幾天去家樂福買的明細，我根本沒有買這個韓國海苔片呀！X的，真的超不爽！下次真的要學聰明，一定要印出明細來好好看！」、「我蠻常遇到，後來都會要明細，錯了和他們說，有時候也遇過少刷，也會反應」。就怕鬧出誤會，有其他店員跳出來回應，「我自己是店員，但我刷完客人的東西都會再核對一次」。

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