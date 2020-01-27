　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭驚傳汽、機車相撞！汽車起火「燒成廢鐵」…兄弟檔緊急送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯振中、游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮27日晚間6點發生一起車禍，一輛汽車與機車發生車禍後，撞擊路邊的路墩，當場起火燃燒，讓民眾嚇得趕緊報警。警消接獲報案，派出水車，趕往現場滅火，所幸沒有造成任何傷亡。詳細事故原因為何，仍待警方進一步釐清。

▲▼宜蘭羅東車禍。（圖／宜蘭消防局提供）

▲宜蘭羅東驚傳汽機車相撞車禍。（圖／宜蘭消防局提供）

這起事件發生在羅東鎮的仁愛路三段，經過警方初步調查，32歲的陳姓汽車駕駛無明顯外傷，而騎機車雙載的19歲、17歲張姓兄弟分別出現右腳踝骨折、右小腿骨折的情況，目前已被送往博愛醫院救治。

▲▼宜蘭羅東車禍。（圖／宜蘭消防局提供）

▲▼宜蘭羅東車禍。（圖／宜蘭消防局提供）

▲▼宜蘭羅東車禍。（圖／宜蘭消防局提供）

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節伴手禮來了！

ET快訊
大甲鎮瀾宮國運籤出爐！金鼠年抽出「看看魚水得相逢」
阿富汗空難大逆轉！塔利班擊毀美E-11A　機上官員全喪命
2年首波寒流來襲！急凍6天「最冷時間表出爐」半個台灣剩8°C
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他撿到證件冒用身份賣iPhone 7　騙7000元後就消失挨告詐欺

女子偷超商進口化妝水　才剛回家開瓶塗抹…警按電鈴找上門

看情侶過新年走春好辛酸！脫魯必拜神廟在台北...不服來戰

宜蘭驚傳汽、機車相撞！汽車起火「燒成廢鐵」…兄弟檔緊急送醫

劈腿男「奉子成婚」…她與情敵當好姊妹請喝「加料果汁」　5天後流產

「黑手」改當人民保母　難忘「第一個朋友」…技癢就修警用車

「沒錢吃飯」偷撲滿…見車門沒鎖心癢癢打開！他慘付200倍代價

一間店的裝潢擺飾全部都是撿來的！吃個冰讓人置身日本昭和時期

3國中生討厭韓國瑜揪「夜襲」　雞蛋狂砸看板...3關鍵法官判免罰

國小女遭繼父下手32次！學校看影片揭恐怖真相　淚崩訴：以為是表現差的懲罰

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

翻身啦！實探6家頭獎彩券行　狂試30張刮刮樂喊：有有有

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

美國學生餐廳自助沙拉夾到飽！　可樂10秒變冰沙感！他爽嗑5餐

「開車撞到豬的機率有多高？」　網看畫面不爭氣笑了：過年加菜

他撿到證件冒用身份賣iPhone 7　騙7000元後就消失挨告詐欺

女子偷超商進口化妝水　才剛回家開瓶塗抹…警按電鈴找上門

看情侶過新年走春好辛酸！脫魯必拜神廟在台北...不服來戰

宜蘭驚傳汽、機車相撞！汽車起火「燒成廢鐵」…兄弟檔緊急送醫

劈腿男「奉子成婚」…她與情敵當好姊妹請喝「加料果汁」　5天後流產

「黑手」改當人民保母　難忘「第一個朋友」…技癢就修警用車

「沒錢吃飯」偷撲滿…見車門沒鎖心癢癢打開！他慘付200倍代價

一間店的裝潢擺飾全部都是撿來的！吃個冰讓人置身日本昭和時期

3國中生討厭韓國瑜揪「夜襲」　雞蛋狂砸看板...3關鍵法官判免罰

國小女遭繼父下手32次！學校看影片揭恐怖真相　淚崩訴：以為是表現差的懲罰

我最愛的運動就是回到被窩！「愛睡症患者」肯定都懂的10張插畫

福利社什麼東西一定買過　七、八年級生一致推「神祕生物」：根本躲不掉

每天凌晨4點起床上班！她得小感冒「驚覺呼吸困難」...高燒3天癱瘓了

春節連放7天心都飛了！專家教你「留最後一天」找回專注力

走春走進花海裡！北市河濱公園春節滿花香

法籍男子服「醫用大麻油」遭逮　泰警勒索25萬才放行

床頭掛畫錯慘！　臥房風水眉角多…放「這缸」小心婚姻不忠

他拿菜刀捅死懷孕親生姊「微笑向鄰居認罪」　 門鈴監視器錄下關鍵身影

他撿到證件冒用身份賣iPhone 7　騙7000元後就消失挨告詐欺

「流浪小毛球」第一次洗澡超配合　清水沖過身體秒變灰濁

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

婦工作50年老闆失智　討400萬退休金逆轉獲賠

開車進部落亂停被罵　他匆忙移車竟發現驚喜

女偷進口化妝水　開瓶塗抹警找上門

櫃姐長濕疹！求助宮廟7年狂噴408萬

LINE群轉發性愛片…還附臉書！他下場曝

扣嫂出聲了！「大老婆的反擊」近況照曝光：紫爆了

她讓懷孕情敵喝「加料果汁」　5天後流產　

撿到證件冒名賣手機　騙7000元後就消失

情侶走春好辛酸！脫魯必拜神廟在台北

鈕承澤想赴大陸！求法官准出境…結果揭曉

3國中生蛋襲韓國瑜看板　判決出爐

約定每月2次！人夫見小三有新歡嗆外流

超商店員鎖門「辦大事」　心急男客爆打

更多熱門

相關新聞

Nissan Leaf電動賽車歐洲首演

Nissan Leaf電動賽車歐洲首演

Nissan 去年推出 Leaf Nismo RC 電動賽車，計畫打造 6 台在於 Formula E 賽事或世界各地的活動中展出，近日選在位於西班牙 Valencia 的 Ricardo Tormo 賽道舉行歐洲首發活動，展現 Nissan 電動車造車技術

初三出遊國道車多事故多！北中南3車禍

初三出遊國道車多事故多！北中南3車禍

騎重機「防護裝備」這樣挑就對了

騎重機「防護裝備」這樣挑就對了

即／宜蘭燈會燈架倒塌　祖孫遭壓重傷

即／宜蘭燈會燈架倒塌　祖孫遭壓重傷

TOYOTA第2代Mirai年底前日本上市

TOYOTA第2代Mirai年底前日本上市

關鍵字：

宜蘭車禍汽車機車

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

汪趴地前腳斷兩截　網見亮點笑了

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

2年首波寒流！8°C冷6天時間表出爐

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

武漢「封城」　台人求回家：隔離也沒關係

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

試婚紗驚見「處女膜重建單」！男暴走飆罵：不結了

7歲男童吃下木薯慘死　醫：150g就可致命

澎湖4疑似病例隔離　病毒檢驗結果出爐

林志玲陪AKIRA現身葛萊美！穿超辣「前後左右全開」

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

陸客遊九份「相信祖國會控制好」　不戴口罩喊話：歡迎大陸同胞來玩

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

他拿故障耳機騙「戴上就會壞掉」 汪神模仿1秒當機網笑：整組壞去

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面