宜蘭驚傳汽、機車相撞！汽車起火「燒成廢鐵」…兄弟檔緊急送醫

記者柯振中、游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮27日晚間6點發生一起車禍，一輛汽車與機車發生車禍後，撞擊路邊的路墩，當場起火燃燒，讓民眾嚇得趕緊報警。警消接獲報案，派出水車，趕往現場滅火，所幸沒有造成任何傷亡。詳細事故原因為何，仍待警方進一步釐清。

▲宜蘭羅東驚傳汽機車相撞車禍。（圖／宜蘭消防局提供）



這起事件發生在羅東鎮的仁愛路三段，經過警方初步調查，32歲的陳姓汽車駕駛無明顯外傷，而騎機車雙載的19歲、17歲張姓兄弟分別出現右腳踝骨折、右小腿骨折的情況，目前已被送往博愛醫院救治。

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