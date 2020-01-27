台大14天內入境陸生自主隔離「三餐叫外送」　教育部嚴令各校落實防疫　

▲台大湖北省包括武漢地區14天內入境的學生，將進行自主隔離。（圖／ETtoday資料照）



記者陳涵茵／台北報導

大陸已有30省出現武漢肺炎確診案例，全台防疫拉警報，衛福部26日宣告全面禁止湖北人士來台，也暫緩陸生入台兩週，教育部於今（27日）發出3大聲明，台大也出面回應，對於由湖北省包括武漢地區14天內入境的學生，將進行自主隔離，全面防止疫情入侵校園。

教育部表示，未來針對湖北的陸生到台灣之後，學校應依據中央流行疫情指揮中心所訂之「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」第三類採「集中監測管理」方式，由學校落實辦理。

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▲教育部針對陸生來台回應。（圖／記者崔至雲攝）



工作指引全由中央疫情指揮中心訂定，發文教育部及移民署配合辦理。自1月26起日陸生暫緩來台兩週（1／26～2／9），並視疫情發展情況再決定開放日期。若經中央疫情指揮中心公告重新開放入境的陸生，學校均需依上開工作指引第三類採「集中監測管理」方式辦理。

台大校方則表示，校內防疫策略及做法會依中央疫情指揮中心規定，相關細節正由該校保健中心擬定中，對於陸生管理計畫，會參考教育部及中央疫情指揮中心最新規定隨時調整，目前依規定對於由湖北省包括武漢地區14天内入境的學生，將進行自主隔離，已有處理的SOP：自我隔離的同學，飲食以三餐叫外送處理，不可離開住宿房間，不應外出上課。

另外，入境已超過14天者，身體無不適者不受上述管制，但仍會請其注意身體狀況。中國大陸其他地區於14天内入境之同學，則進行健康自主管理。此外，已規劃在每一教室出入口及電梯與樓梯處，放置酒精殺菌洗手劑全面戒備。