上海政府：企業不得早於2月9日前復工　學校不得早於2月17日前開學

▲華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」。（圖／路透社）



實習記者賴韻如／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情不斷在世界各地擴散，為了加強防疫措施，有效減少人員聚集，上海市政府於今（27）日發出通知，宣布該市所有企業「不得早於2月9日24時前復工」，各級各類學校則是「不得早於2月17日前開學」。

據《東方財富網》報導，上海市人民政府發出「延遲本市企業復工和學校開學」通知寫道，為加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，更好保障人民群眾生命安全和身體健康，按照黨中央、國務院防控工作部署，根據《中華人民共和國突發事件應對法》《中華人民共和國傳染病防治法》和本市重大突發公共衛生事件一級響應機制的有關規定，經市政府研究決定，現就延遲本市企業復工和學校開學緊急通知如下：

一、本市區域內各類企業不早於2月9日24時前復工。涉及保障城市運行必需（供水、供氣、供電、通訊等行業）、疫情防控必需（醫療器械、藥品、防護品生產和銷售等行業）、群眾生活必需（超市賣場、食品生產和供應等行業）及其它涉及重要國計民生的相關企業除外。用人單位須依法保障員工合法權益。

二、上海各級各類學校（高校、中小學、中職學校、幼兒園、托兒所等）2月17日前不開學。此前，學校不組織學生返校、不舉行任何線下教學活動和集體活動（包括培訓機構）。具體開學時間，將視相關疫情防控情況，經科學評估後確定。一旦確定，將提前向社會公佈。

三、針對確因工作需要近期返滬的人員，各相關部門和所在單位要加強檢疫查驗和健康防護，所在單位要及時報告相關信息，對來自或去過疫情重點地區的人員一律嚴格落實醫學觀察、隔離等措施，做到全覆蓋。

四、各相關企業和學校要切實落實本通知要求，強化主體責任，把各項防控和服務保障措施落實落細，確保社會平穩有序。

▲上海宣布企業不得早於2月9日前復工。（圖／達志影像／美聯社）