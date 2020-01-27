過年放假放空到好無聊？排行榜暢銷書看起來　閱讀充電年後情商加倍

▲7天年假的時間足夠讓人挑本書坐下來，好好享受一個人的閱讀時光。（圖／翻攝自Pixabay）

消費中心／綜合報導

過去一整年天天忙碌工作，放假也只想廢在沙發上追劇、逛網拍，有多久沒有好好靜下心來看一本書了呢？趁著7天年假空檔，挑本書坐下來，再泡杯熱飲，好好享受一個人的閱讀時光，不曉得要看什麼，那就跟上眾人的腳步，參考2019誠品書店暢銷書排行TOP 10，讓年假過完腦子也跟著充實起來。

TOP 10《我決定我是誰》

網路紅人鍾明軒剖析自我成長過程中，被霸凌到自我認同的心路歷程，真實生活和網路世界都受到異樣眼光和言語攻擊的他，如何讓自己不活在他人的嘴裡，而是「愛自己」並且更加勇敢地做自己真正的樣子。

TOP9《靜坐之後》

王薀將自己多年研究靜坐、養生的經驗，加上參訪眾家前輩的口傳心授，歸納出平衡現代人身心靈的秘訣！透過簡單的動作配合呼吸，化解現代人身處各種生活挑戰所帶來的負能量，甩脫憂鬱、煩躁、緊張、恍惚，喚醒內在潛能。

TOP8《成為這樣的我》

身為美國前第一夫人的蜜雪兒‧歐巴馬，自述一個平凡黑人勞工階級家庭小女兒，如何在非裔美國人的困境中努力不輟、向上翻身的奮鬥史。透過日常生活的細微書寫描繪身處的時代，並且相信「即便故事有時並不美好、有時超乎想像的真實殘酷，也值得擁有、述說並傳承下去。」

TOP7《空中殺人現場》

日本著名的懸疑推理小說家東野圭吾的作品《空中殺人現場》帶領讀者用輕快的腳步加入案件一起解謎，講述兩名空姐好友不自覺涉入迷霧般的詭計中，充滿戲劇性轉折與張力，絕對讓人一讀就停不下來。

TOP6《門徒》

被喻為是醫學懸疑天后泰絲‧格里森巔峰之作的《門徒》，講述警探追兇的驚險故事，全書人物皆有血有肉，加上完美融合醫學與警方辦案細節的專業寫實鋪排，精彩程度橫掃全球排行榜。

TOP5《陪伴，是世上最奢侈的禮物》

台灣暢銷作家Peter Su擅長以文字「陪伴」身陷低潮的人們，新作正是談「陪伴」的故事，在書中可以看見和自己相彷的那些失去、錯過的人生縮影，也得學著和故事角色一樣在愛與黑暗中成長；並且相信「時間，會帶著我們去到美好的位置。」

TOP4《精靈寶可夢 太陽&月亮 寶可夢全國大圖鑑》

不論兒童、青少年還是爸媽、爺奶，全部人都淪陷在「寶可夢」的魅力之中，「抓寶」玩家隨處可見，詳載角色資訊的《精靈寶可夢 太陽&月亮 寶可夢全國大圖鑑》絕對是粉絲必備寶典。

TOP3《解答之書》

這是一本光看書名就會被吸引的書，究竟翻開這本書能為人生帶來什麼解答呢？此書用獨特新奇的模式提供解答，只要誠心發問並隨機翻閱尋找答案，就能得到方向指引，在答案中看見真實的自己。

TOP2《99%的人輸在不會表達2》

作者李勁是資深文案、企劃編輯，平時的工作逼得他必須熱衷於心理學與人際交往，而他用自己的人生經驗終於搞懂，為什麼有些人的意見會得到同事支持，某些人一開口大家就皺眉，書裡詳細解釋各種說話技巧，涵蓋職場、商務談判、開會，以及與家人、朋友、伴侶之間的溝通，翻開來偷師絕不會吃虧。

TOP1《蔡康永的情商課》

身兼導演、主持人、作家多重身分的蔡康永，在這些年間發現有件事跟會說話同樣重要，那就是擁有｢高情商｣。他凝聚30年來在演藝圈摸索出的門道，舉大量實例、動人的故事和對話，幫讀者掃除自卑、恐懼、自欺、空虛等負面情緒，踏出高情商和改變命運的第一步。