獵龍秘辛／寂寞英雄！開槍開到板機指耳膜裂　主攻手未獲破格轉內勤

記者張君豪／台北報導

當年震驚全台的獵龍行動，警政署動員刑事局、台北市刑警大隊、特勤中隊、台北、宜蘭支援的警力近千人將吳興街陳新發租屋處包圍得水洩不通，所幸最後台北市刑大特勤中隊幹員英勇攻堅、雙方駁火超過2000發子彈後警方以震撼彈優勢火力強攻，造成當時名列槍擊要犯之首的陳新發與小弟張耀天、陳根龍命喪火場。

▲勇警郭崇和受訪娓娓道來當年獵龍槍戰的驚險經過。（圖／記者張君豪攝）

事後行政院為獎勵警方搏命殲兇辛勞，從優敘獎破格擢升有功15名有功官、警人員，然而這場獵龍槍戰的主攻手特勤中隊第三分隊的警員郭崇和，卻成為破格敘獎名單的遺珠之憾。

▲北市警刑大特勤中隊介紹當年獵龍專案的文宣，圖中便是郭崇和當年手持的盾牌。（圖／記者張君豪攝）

自古英雄多寂寞，郭崇和在當天經歷兩小時內射擊上千發子彈的震撼後，任務結束返回休息，起床後卻發現開槍右手食指僵直無法動彈，頭部暈眩，雙耳不斷耳鳴聽力大減，他隔天只好掛病號到當時位於台北市公園路的公保大樓就醫。

當他反映自己不斷耳鳴聽不到聲音時，醫師詢問原因，郭崇和謙稱：「可能打靶受傷」含糊帶過，結果還被醫師嘲笑：「打靶打到耳朵受傷，你是開了幾槍？」後來郭只好吐實自己參與前天吳興街的警匪槍戰，醫護人員肅然起敬，經醫師細心診斷下，才發現他右耳骨膜早已裂傷，連開三天藥要他長時間休息調養身體。

▲郭崇和秀出當年獲贈的警察獎章（左上）但他笑稱當時年輕太生氣，獲頒獎後不久就把獎章丟了。（圖／記者張君豪攝）

更讓郭崇和難過的是「獵龍」成功後，警政署將破格拔擢有功人員，專案小組內部研擬的敘獎清冊，郭崇和更一路從一開始的獵龍首功、掉到敘獎第7名，到最後造冊送審議的時候，郭崇和在專案敘獎清冊上序列已經掉到排第16名。談到此處郭崇和不禁長嘆：「最後敘獎名冊出來長官要我簽章，你說看到這個名次我怎麼蓋得下去？」

在警方內部破格敘獎甄審委員會審議時，更傳出有上層傳達希望他「展現誠意」去疏通一下。當時年輕氣盛的郭崇和認為自己是拿命去拚才不辱完成任務，氣到破口大罵：「我的誠意就是拿命和歹徒拚，我命都拿去拚了你們還要我怎樣？」

結果郭崇和被排除在獵龍專案敘獎拔擢破格名單內，甄審會無視他在現場與陳新發等人槍戰相互射擊超過2000發子彈的駭人表現，居然有委員冷言認為：「開槍駁火，不就是你們特勤隊員平常所受的專業訓練？哪稱得上冒險犯難？」

雖然事後郭崇和也因獵龍案獲頒警察獎章，但當時氣過頭的他當天就把獎章丟掉，目前僅存獎章外殼，更讓郭氣餒的是，事後隊上知道郭受了委屈，居然擔心郭會盛怒之下做出傻事，長官下令解除他的配槍，讓郭更加難受，不久後就從特勤中隊調離；落寞的英雄直到退休前，都一直在警局內勤服務。

也許對郭崇和來說，從獵龍槍戰現場平安歸來，已是上天最大的恩賜，如今退休的他受訪快告終時淡淡一笑：「只要家人幸福平安就好，經歷過的，就當作人生美好的回憶吧！」

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