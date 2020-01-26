獵龍秘辛／陳新發丟「假芭樂」破陣　勇警蹲牆角開千槍丟震撼彈殲敵

記者張君豪／台北報導

1992年警政署刑事局與台北市刑大規劃警政史上首度「獵龍專案」派台北市刑大特勤中隊幹員持烏茲衝鋒槍與陳新發、陳根龍、張耀天等三人在吳興街某公寓6樓租屋處內駁火槍戰，陳新發等人分持M16突擊步槍、MAC11衝鋒槍及多把90手槍與警方爆發槍戰。

▲勇警郭崇和細談當年獵龍專案攻堅經過。（圖／記者張君豪攝）

這場槍戰不但打光了特勤中隊攜赴現場的所有彈藥，連轄區信義警分局的庫存彈藥也被打光，事後警方封鎖現場清點，發現屋內牆壁彈孔、地上彈殼總計超過2000發以上，事後屋主不堪損失也向警政署提告國賠，創下台灣治安史多項紀錄。

▲勇警郭崇和細談當年獵龍專案攻堅經過。（圖／記者張君豪攝）

郭崇和回憶這場攻堅過程感慨無限，郭表示，吳興街公寓內槍戰打到一半時雙方殺紅了眼，但陳新發小弟陳根龍的江姓女友受不了雙方交戰掃射的火力和巨大聲響，跑到走道要投降，陳新發還要小弟先停火：「先給查某出去！」

警方指揮官為了第一線特警安全，透過無線電下令要求女生脫光身上衣服；警方希望藉此排除欲投降的江女有藏槍攻擊警察可能性，郭崇和傳達長官指令卻遭江女氣憤怒罵：「變態！我要投降你為什麼要我脫衣？」羞奔而出、成為這場激烈槍戰中詼諧插曲。

由於陳新發一開始丟「假芭樂」導致特勤中隊攻堅隊形被阻斷，郭崇和自己在走道後方持盾牌衝鋒槍猛掃射回擊苦撐，剛好趁江女投降時順利撤退出火線休息補給。

▲當年獵龍專案攻堅爆發大規模槍戰震驚全國，當時媒體都以大篇幅報導。（圖／記者張君豪翻攝）

郭崇和想說自己趁此撤退撿回一條小命，他心有餘悸，在喝飲料時雙手頻頻發抖，甚至扳不開握飲料的手指，但讓郭崇和想不到的是：休息時特勤中隊長官居然要求他待會繼續擔任二次攻堅的主攻手：「裡面你撐了這麼久，地形和對手你最熟！你繼續上！」並命令在樓下部分支援警網交出身上的90手槍、衝鋒槍彈匣塞到他身上，並由其他特勤隊員攜帶更多彈藥、震撼彈上樓幫他補給。

第二波槍戰郭崇和繼續持衝鋒槍連發掃射，但他發現對方開火的槍彈威力大增、不但直接打入牆壁，子彈射擊的聲音也變得更大，他研判對方改用突擊步槍對戰，他不能確定手上的防彈盾牌能否抵擋住。

他只能退回牆角改丟擲震撼彈壓制，第一顆是特勤中隊裝備的南非震撼彈，但丟出後引爆威力不如預期，郭崇和回憶時笑說：「應是過期彈藥」，但他沒時間思考，只能接過同事從地板滑過來的第二顆警局支援的震撼彈拋擲攻擊。

第二顆丟擲的是國造聯勤兵工廠的震撼彈，爆炸前會雙響預警，這次他明確感受到震撼彈的威力，但因彈體丟到陳新發臥室的床墊上引發濃煙大火，他則以衝鋒槍繼續掃射，確保3人不會竄出攻擊，後來火煙猛烈竄出，警方緊急通知消防隊支援。

讓郭崇和傻眼的是，消防局人員拒絕進入火場救火：「要是歹徒還沒死，開槍打我們怎麼辦？」郭崇和只好維持一身防彈衣、防彈頭盔面罩、手持衝鋒槍、防彈盾牌重裝幫消防員在前方開路，消防隊員在他身後灑水灌救，郭崇和感嘆：「這場真的很硬！剛結束槍戰、又被水線噴得一身濕。」

後來確定屋內歹徒3人倒臥走道後方主臥室地板、被大火燒的身體捲曲，現場指揮官入屋查看，經郭搬起主臥床墊後，發現一具身體肋骨以下幾被燒光見骨的屍骸，雙手還握著長槍，警方才確認陳新發3人已經斃命，曾犯下50多起擄人勒贖、強盜殺人案、槍殺兩名警察的「宜蘭龍」陳新發犯罪集團自此被消滅。

【其他新聞】

► 影／抓到了！嗆小燈泡媽：還有2個小孩可以動手 PO文女依恐嚇危安罪嫌送辦

► 影／變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕

► 割陰分屍魔色邀「來我家洗澡」 租車棄屍GPS洩底...警搜山驚見慘狀



► 驚悚！2018台灣爆4件分屍案 迄今6人慘遭殺害...警嘆：真不平靜

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！