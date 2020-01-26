獵龍秘辛／與「殺生狀元」陳新發對轟2千發子彈！前特勤警郭崇和專訪

記者張君豪／台北報導

曾經在新北市警察局土城、板橋分局服務的警員郭崇和（52歲）甲種警員班113期結業，從警生涯31年8個月，3年前從板橋警分局後埔派出所退休；郭崇和為人相當平和好相處，就像一般屆退的中年資深警員一樣，偶而看到學弟努力抓壞人、興奮討論勇敢用槍制伏歹徒，他的眼中會閃過一絲光芒，然後又恢復成平常好好先生的樣子。

▲勇警郭崇和受訪娓娓道來當年獵龍槍戰的驚險經過。（圖／記者張君豪攝）

但幾乎沒人知道，郭警是台灣第一次獵龍專案的槍戰攻擊手，81年在台北市吳興街臨危受命破門入屋與台灣治安史上最兇惡的槍擊要犯：「殺生狀元」陳新發跟黨羽陳根龍、張耀天駁火，郭崇和拿著北市特勤中隊防彈盾牌，以90手槍和衝鋒槍與陳新發3人槍戰，獨力完成屋內長達1小時餘的槍戰，打光整間信義警分局儲備的槍彈，最後丟入陳新發臥室內的震撼彈引發火勢，燒死陳嫌3人。

▲勇警郭崇和看著滿桌當年的剪報資料，不勝感慨回憶當年生死一瞬間的情況。（圖／記者張君豪攝）

警方事後統計這場驚心動魄的槍戰，郭崇和當天在屋內約一個半小時的槍戰中，個人攻堅射擊子彈數超過1千發、堪稱台灣警政史上第一人，警員個人槍戰駁火的開槍數量，迄今無人能比。

郭崇和退休後日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，他娓娓道來這段曲折離奇的險惡獵龍過程。當時他在特勤中隊歷練多年，也成為分隊的資深學長，他帶隊時分配到的隨身武器是90手槍，步槍、衝鋒槍則由其他隊員領取，他還暗自慶幸：「安全啦！我想說依照任務隊形，就算要打陳新發我應該也是在隊形後方指揮。」





▲1992年警方格斃陳新發一夥3人全國矚目，隔天全國媒體都大幅報導。（圖／記者張君豪翻攝）

後來特勤中隊的道奇保姆車到抵達吳興街156巷外圍，指揮官要求他們熄火攜帶裝備步行到現場樓下，結果指揮官現場另外交給他一把衝鋒槍和兩個長彈匣，郭崇和便拿著兩槍和盾牌，由另名會開鎖的警員陪他們上到公寓6樓後，警員持萬能鑰匙打開鐵門，但開門的聲響太大驚醒了屋內歹徒。

「他一看到我們就朝臥室裡跑！」郭崇和和隊員衝入客廳內準備接戰，他拿著盾牌蹲在走廊出口，後方隊員尚未接應上，陳新發小弟拿著烏茲衝鋒槍就在走到對面開連發掃射！「我手持盾牌中彈、衝擊力大到把我連人帶盾牌整個撞倒」「我才體會到甚麼叫做人生跑馬燈！真的，你一回神對方還在射擊，你真的會懷疑自己是否還活著。」

郭崇和根據受訓所學，趕緊看身體關節還能否動、用手身體頭臉摸摸沒有血液滲出，確認自己倖存立刻開槍反擊，帶著極度緊繃和緊張憤怒的情緒，迅速打完身邊90手槍的3個彈匣，然後把烏茲衝鋒槍的射擊選擇鈕轉到連發，直接火力全開朝歹徒藏身的走道盡頭掃射。

郭崇和說，他開火研判，對方都受過一定軍事訓練，槍戰中兩邊都秉持「單打雙不打」原則，陳新發團夥開槍，他躲在牆壁，對方火力空檔他則全力掃射回擊，但對方也沉著應戰，他研判這場攻堅任務將會是場持久戰。

前晚左腿才被市刑大幹員王侯爵射傷的陳新發，甚至在走道對面怒嗆：「恁（警察）好幹就一打一、我們三條命跟你配！」甚至丟出一個圓罐狀物體「幹！請恁吃芭辣！」根據警方事前情資，郭崇和知道陳新發團夥有手榴彈，隊員中只有他帶防彈盾牌，他當時硬著頭皮連人帶盾壓在那顆圓罐上閉眼張嘴，打算用盾牌限縮手榴彈爆炸的殺傷力。

特勤隊其他幹員見狀都緊急撤到陽台外、沒想到等了半响手榴彈沒有爆炸，郭崇和回憶，原來他壓住的手榴彈只是一個塞滿菸蒂、檳榔渣的黑松沙士鋁罐！但這一波折他與其他隊員已被陳新發掃射的火網分隔在走道的兩端，他只能靠著隊友從地板滑過來的長短槍彈匣補給繼續掃射。

孤立無援的郭崇和在這1小時多的槍戰中，以90手槍和烏茲衝鋒槍連發掃射，靠著牆壁和防彈盾牌的掩護擊發上千顆子彈，也順利擊中首惡陳新發，讓被火力壓迫的3人退入底層臥室。

當時新聞報導均稱，陳新發在臥室內引爆手榴彈自戕，也有一說法是警察開槍擊中屋內冷氣管線起火導致三人燒死屋內，而郭崇和受訪還原「宜蘭龍」陳新發的死亡真相，槍戰最後指揮官下達以震撼彈制伏3人的作戰指示，郭先後丟出兩顆震撼彈，其中第二枚擲入臥室內爆炸時引燃彈簧床產生濃煙大火，陳新發與小弟陳、張兩人就在臥室內活活被燒死。

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