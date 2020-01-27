1秒手抖6.6次、選不上就跳愛河…回顧陳水扁2019年3大爭議事件

▲前總統陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

前總統陳水扁第20次保外就醫展延期限（2020年2月4日）即將到期，雖台中監獄對其保外就醫開出「四不條件」，但陳水扁仍經常透過社群平台發表時事評論，甚至一度成為一邊一國行動黨不分區立委候選人。回顧陳水扁2019年的爭議事件，以「1秒手抖6.6下」最為人關注，另外，成為不分區立委候選人、誓言若選不上就跳愛河也同樣引發討論。

陳水扁因為在臉書粉絲專頁「新勇哥物語」PO出與3名女子的自拍照，受到外界質疑手抖症根本是演的，他因此PO出一段3分10秒的影片，強調自己的右手每秒抖6.6次是真的，還請大家將雙手懸空往前伸直，看會不會像他一樣一直抖。

陳水扁強調，檢測期間醫生曾用機器電擊，這才測出他的手每秒鐘會抖動6.6次，「如果大家不信，可以把雙手懸空並往前伸直，看能不能像阿扁一樣每秒抖動6.6次」他也提到，自己會抖的手是右手，左手正常，接著將兩手伸到鏡頭前進行對比，直接呈現右手大拇指抖動的情形。

儘管如此，外界的質疑聲浪依然不停歇，有人批評陳水扁手抖還能舉行簽書會，他的兒子陳致中則出面表示，簽書會後陳水扁的手抖情況已有明顯改善，醫療小組有交代，「增加這種社區交流，情境式的治療」，因此，他相信這樣的簽書會對父親的病情是有助改善。

另外，陳水扁似乎不甩中監規定的四不條件，不但屢屢在社群平台上評論時事、上台演講，還成為一邊一國行動黨的精神領袖，被提名為該黨2020不分區立委候選人。不過根據中選會審議結果，陳水扁曾犯貪污罪，不得登記為候選人，因而喪失不分區立委候選人資格，對此，陳水扁批評，因為蔡英文不點頭、不同意，所以他的資格就被拿掉，是很無奈的事情，還誓言通過5%門檻就能成立黨團，就要成為一邊一國行動黨的國會助理。

陳水扁欲帶領一邊一國行動黨進軍國會之心強烈，當時替該黨不分區立委候選人鄭新助站台時甚至表示，若鄭新助不能出線，一邊一國行動黨不能拿到67萬票、跨過5%門檻，鄭新助要成為立委就沒機會，「那時不只是鄭新助沒面子，阿扁漏氣，可能他們兩人相招要來跳愛河了。」

不過一邊一國行動黨最終還是未能分配到立委席次，2020立委選舉結果政黨票得票率不到2%，區域立委及不分區立委全數潰敗，陳水扁因此宣布，「從此退出政壇！謝謝了！再見了！」

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