影／保外就醫現身台南投票　陳水扁：這太重要！

記者蔡儀潔／綜合報導

在今（11）日的大選投票日中，目前保外就醫的陳水扁也現身台南，在友人陪同下參與投票。他早上10點多手持柺杖，開心現身東區衛生所，在受訪時表示，希望大家能好好把握手中神聖的一票、踴躍投票，因為這一票不僅影響台灣的未來，也是決定下一代生活方式的重要關鍵。

▲陳水扁現身台南投票。（圖／東森新聞）

繼2018年九合一選舉後，此次是保外就醫的陳水扁第2次投票。今日上午他穿著輕便，現身台南東區衛生所，途中遇到民眾熱情打招呼，他均來者不拒，隨後在受訪時開心表示，「今天天氣很好，是適合投票的好日子。」

陳水扁還呼籲民眾，「一定要好好把握手中神聖的一票、踴躍投票、返鄉投票」，2020這一票實在太重要，不僅影響了台灣的未來，也攸關台灣人自己與下一代的生活方式。

▲ 馬英九在排隊投票 。（圖／記者張一中攝）

馬英九今早也前往投票，穿著藍色外套的他準時於8點現身台北中華衛理公會平安堂，並與民眾握手打招呼，排隊時間大約花了30分鐘，進入投票區到出來整個過程約4分鐘。

馬英九投完票後表示，今天天氣很好、選情相當激烈，所以投票率高是可以期待的，而且這次選舉沒有公民投票，相對比較單純，過程流暢許多，不過，他認為這不該成為常態，「公民投票應該跟選舉結合才對，所以上次修法是個錯誤的決定。」

▼ 馬英九與民眾握手 。（圖／記者張一中攝）