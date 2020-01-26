武漢肺炎台商隱匿跑高雄舞廳「2hr全程未戴口罩」遭重罰30萬

▲確診武漢肺炎台商曾經前往高雄金芭黎舞廳，現正進行防疫工作 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情延燒，國際間已經有不少確定病例，台灣則已經確認3例，值得注意的是，其中一名50多歲台商曾經在22日下午4點到6點曾經到高雄市苓雅區金巴黎舞廳(店面招牌：金芭黎)且全程無配戴口罩，中央流行疫情指揮中心呼籲同時段活動的舞客撥打防疫專線1922與衛生單位聯絡；而台商去舞廳隱匿不報，恐怕造成防疫漏洞，遭高雄市衛生局裁以最高額30萬罰款，為武漢肺炎疫情以來的首例開罰。





請繼續往下閱讀...

▲一名從大陸返台確診罹患武漢肺炎的台商，將被開罰30萬，曾經前往的酒店正在進行消 。（圖／記者吳奕靖攝）

根據中央流行疫情指揮中心24日公佈資訊，該名台商20日就已經出現感冒症狀，21日返台因為自行服藥有通過登機檢疫，到了23日就醫，因為有武漢旅遊或居住史，符合通報定義，經醫院隔離採檢後確認為新型冠狀病毒陽性。

然而他曾經在22日下午前往高雄市苓雅區的金巴黎舞廳，且全程沒有配戴口罩；高雄市衛生局指出，個案過程中並未透露此活動史，是金巴黎舞小姐出現身體不適症狀，聯絡台商發現他已因為武漢肺炎被隔離，主動聯絡衛生單位才讓事情曝光。

中央流行疫情指揮中心應變官、疾管署副署長莊人祥表示，由於金巴黎舞廳屬於密閉室內空間，加上人多擁擠、摩肩擦踵，有很高機會出現面對面超過15分鐘，為新型冠狀病毒，且舞客等相關人員不容易掌握，民眾如曾於前述時段出入該場所，請儘速撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)由專人協助與衛生單位聯絡。

▲中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥副署長（右）、交通部觀光局組長劉士銘（左）說明疫情狀況。（圖／記者劉亮亨攝）。

高雄市衛生局認為，這名台商未如實配合疫調且未詳實告知防疫人員活動史、密切接觸者及同住接觸者人數，行為恐造成防疫漏洞，依違反傳染病防治法重罰台商新臺幣30萬元。

莊人祥表示，目前3名確定病例情況穩定且無發燒，持續於醫院負壓隔離病房治療中，僅有首例個案女性台商還需低流量氧氣，但症狀已經有改善。

疾管署將武漢肺炎以「嚴重特殊傳染性肺炎」列入第五類法定傳染病，並擴大通報定義，只要14天內有中國大陸旅遊史且出現肺炎，或者湖北省旅遊史有發燒或者呼吸道症狀，必須進行通報。國內24日新增60例疑似病例通報，截至目前共通報193名嚴重特殊傳染性肺炎個案，除確診個案外，64名已排除、126名隔離檢驗中(46例初驗陰性，其餘仍待檢驗)。

▲防疫人員前往高雄金芭黎舞廳疫調。（圖／記者吳奕靖攝）

交通部觀光局日前已公布，禁止武漢團來台旅遊，觀光局組長劉士銘表示，統計目前在台的大陸團共有359團、6511人，湖北團則仍有4團63人、武漢團有4團56人，雖未限制大陸團在台活動，但要求所有團旅客最慢一月底就要離境。

另基於中國大陸各省分皆持續出現病例，尤其湖北省其他縣市病例數亦急遽增加；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心於今(25)日將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至湖北省（含武漢市），請民眾避免至當地所有非必要旅遊；中國大陸其他各省市則提升至第二級警示(Alert)。