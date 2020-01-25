台商認了「我染上武漢肺炎」！舞小姐崩潰遭隔離...金巴黎關門2天

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市左營50多歲男台商22日明知身體不適，第一時間卻隱匿旅遊史，還跑去「金巴黎」舞廳尋歡。事後，一名舞小姐出現喉嚨痛、呼吸不順等症狀，起疑打電話詢問，台商才坦承「我得了武漢肺炎」。疫情指揮中心發言人莊人祥25日表示，已請法務部、警政署介入調查，未來一律嚴查類似狀況。

中央流行疫情指揮中心24日證實，這名台商在武漢工作，原先宣稱20日在武漢身體不適有就醫吃藥，但21日入境時在發燒篩檢站未發現異狀，一連兩天四處趴趴走，直到23日赴診所就醫，才誠實說出有武漢旅遊史，確診武漢肺炎。

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▲高雄金芭黎（金巴黎）舞廳。（圖／翻攝GoogleMaps）

不過，台商第一時間接受疫調未吐實，還向防疫人員說謊、隱匿返台活動史（金巴黎、醫院皮膚科等），強調自己出門都有戴口罩、都是在開放空間。直到高雄金巴黎（金芭黎）舞廳一名小姐25日凌晨出現發病徵兆，起疑致電詢問，才知道台商不僅被隔離，而且已經確診武漢肺炎。

原來，台商在武漢期間發燒到達37.3度，出現上呼吸道感染症狀，曾在當地就醫、開立感冒藥，21日搭機返台後，由家人接回，22日上午到市場買早餐，下午到某醫院皮膚科就醫後，還跟朋友到金巴黎飲酒作樂，全程未戴口罩，直到隔天到診所就醫，才確診隔離。

▲台商活動紀錄曝光，與之接觸的84人遭列管。（點圖可放大／記者吳奕靖攝）

事件曝光後，這位戶籍地在左營果貿里的台商隔離治療中，金巴黎舞廳25、26日則店休2天，全面大消毒；舞小姐也在醫院隔離觀察，但尚未確診感染武漢肺炎，結果最快明早出爐。

高雄市衛生局認為，這起個案行為恐造成防疫漏洞，將依違反傳染病防治法第43條，重罰新臺幣30萬元罰鍰。目前初步估計，當時台商接觸的舞廳客人及台商朋友約20人、當天舞廳員工40多人，若加上台商5位家人、耳鼻喉診所6人、高雄某醫院皮膚科3人，總計已84人，列管14天追蹤。

▲金巴黎舞廳宣布店休2天，初一、初二進行全面大消毒。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

莊人祥說，為了避免影響整體防疫工作，指揮中心將請警方協助加強管理，目前已請法務部、警政署等單位進一步了解台商是否有遵守健康管理規定及相關違法情況。

指揮中心呼籲，希望民眾配合防疫，有武漢旅遊史、接觸史且出現相關症狀，務必通報1922防疫專線誠實交代，否則未來若有隱匿病情或活動史等類似情況，將一律請法務部、警政署介入處理，依法重罰。

《ETtoday新聞雲》報導後，許多網友紛紛撻伐，「自己想死還想害死一堆人，真的很沒良心」、「舞廳的損失跟消毒費用全給那位台商負責啦」、「應該要財產充公，罰30萬太輕了」、「先吃退燒躲過防疫，又去密閉場合，真的很夭壽」、「結果舞小姐的智商和品德都比台商好」、「比較起來，當初第一個女台商主動通報真的很值得讚許」。

至於金巴黎店休2天消毒，也引起不少PTT網友討論，「一天幾百萬營業額沒了」、「搞不好是一年十分之一的營業額」、「消毒兩周還差不多，現在誰敢去啊」、「看來要換名字了」、「老闆氣炸了吧，小姐也倒楣」、「春節歇業，賠慘」、「老闆損失一波，不知道有沒有幾百萬，一定氣到捶肚子吧」掀起熱議。

▲台商隱匿活動史四處趴趴走，引發網友公憤。（圖／翻攝自臉書）