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農村生活品質差「連鎖店到處都是」　他嘆：好無聊…網一面倒勸搬

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▲▼鄉村,鄉下,農村。（圖／Pixabay）

▲鄉村生活恬淡平靜，有時也容易讓人覺得無聊。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

北美華人待在城市居多，不少在農村的華人在比較兩地生活機能差異後，儘管大城市薪水可能較低，還是想要搬到大城市討生活。一名住在農村的華人表示，農村生活沒什麼特色，而且各種生活服務的品質都不太好，還讓人覺得無聊；其他網友紛紛留言，「要是我會搬」、「大城市好處太多，你肯定不會後悔。」

原PO在北美華人平台PO文，表示自己在美國農村住了12年，越覺得那裡的生活有各種不方便，「從教育、住房、工作機會、社交、小孩的日間托育、保母，到中餐、理髮各種服務都不怎麼樣。」他說，農村裡聰明有能力的年輕人，都會到機會多的大城市生活，而農村個商店很多都是連鎖店，沒有當地特色，也不多樣化，即使消費慾來了，「稍微好的東西都貴得要死」。

原PO抱怨，雖然知道很多人一輩子都待在農村，生活也過得錯，但自己內心總有一種「很無聊」的空虛感。他說現在人到中年了，職業關係要搬到大城市頗為困難，「覺得人生好無趣啊」。

網友紛紛留言，「甘蔗沒有倆頭甜，我們是從10萬人大學城搬到了400萬人大城市，工資降了25%，花了5年時間終於趕回來了，好處太多，不一而論，你肯定不會後悔」、「我當初在農村待了3年，然後趕緊跳槽。」

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