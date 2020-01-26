妹子喝太醉客運上昏睡！他當著男友面「解衣摸胸」　還拿手電筒向下探照

▲阿桃在客運上遭到阿宏猥褻。（示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／高雄報導

一名女子「阿桃」（化名）日前和男友搭客運北上，卻因為先前喝了點酒，兩人剛上車沒多久後就陷入沉睡，怎料鄰座的「阿宏」（化名）見狀後色心大起，不僅伸手摟抱阿桃，甚至還將她的內衣解開撫摸胸部，行徑相當誇張。所幸，前座乘客察覺後，立即前去告知司機，並隨即通報國道警察處理。

判決指出，當時阿宏從高雄搭客運要北上，而車子行經台中時，阿桃與男友一同上車，但因為先前喝酒的緣故，兩人上車沒多久後，就因為不勝酒力而睡著。阿宏見兩人都睡去後，竟然藉機將阿桃往自己身上拉，一邊摟著她的腰，還一邊伸手撫摸胸部，甚至還將手機打開手電筒，往阿桃的裙底探照。

事情曝光後，阿宏辯稱，當時是因為阿桃酒醉亂動，腳一直亂踢，自己當時根本沒有去抱她、甚至脫衣猥褻。不過，阿桃出庭時指證歷歷地表示，「在半夢半醒之間，我覺得我的胸部乳頭好像有被人觸摸很癢，我以為是作夢，但感覺就是有人在摸我，我用手去揮之後就完全醒過來，醒過來以後發現我衣衫不整，外套大衣已經整個左右拉開，上身穿著的黑色毛衣也被往上拉到高腰裙的裙頭部位，短裙被掀開，內褲整個露出來，絲襪也往下滑，我覺得背部很癢，才發現內衣整個被解開...」。

此外，由於前座的乘客也證稱，當時確實有看到阿宏在對阿桃猥褻，因此認為阿宏的辯詞不足採信，認為他不僅嚴重侵害女子的性自主權，且犯後態度不佳，也未積極尋求和解，因此依犯乘機猥褻罪，判他8月徒刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

