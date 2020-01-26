　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

發源於明代反映時代變革　武強木版年畫列非物質文化遺產

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武強木版年畫傳承人馬習欽在繪制墨線稿。（圖／翻攝自《新華社》）

▲武強木版年畫傳承人馬習欽在繪製墨線稿。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

河北省武強縣民間傳統美術武強木版年畫作為大陸國家級非物質文化遺產之一，發源於明代，興盛於清朝，其特色包括構圖豐滿，線刻粗獷，設色鮮亮，裝飾誇張，其題材除了民間元素外，也反映時代變革，以表達人們對時事的關心，以及對生命的期望。

武強木版年畫色調鮮明，對比強烈，除墨線外，一般有3到7種套色，人物塑造突破解剖比例，突出頭部和眼睛，在動物題材的創作上，則強調「十斤獅子九斤頭」，渲染出動物的生動形象。

武強木版年畫構圖飽滿，整個畫面幾無留白，常以世俗認同的吉祥物為代表，以諧音、喻義、象徵等藝術手法裝飾作品，例如「連（蓮花）年有餘（魚）」、「喜（喜鵲）上眉（梅花）梢」、「平（花瓶）安（鞍）富貴」、「封（蜜蜂）侯（猴子）掛印」等等。

▲武強木版年畫傳承人馬習欽在印製武強木版年畫。（圖／翻攝自《新華社》）

▲武強木版年畫傳承人馬習欽在印製武強木版年畫。（圖／翻攝自《新華社》）

武強木版年畫刻版所用的木材是本地生長的杜木和梨木，木質較硬、紋理細膩，便於雕刻，耐磨損且印刷粘水不易變形。最基礎的是墨線版，用來印製畫面輪廓線。彩色套版一般有紅、黃、藍三色，有的還有粉紅和灰色，這樣，製作一幅完整的武強木版年畫通常需要4到6塊畫版。

2006年5月20日，武強木版年畫經大陸國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2018年5月，武強木版年畫入選第一批大陸國家傳統工藝振興目錄。

木版年畫是大陸許多地方都有的民俗藝術，除了河北武強，還有天津楊柳青年畫、蘇州桃花塢年畫、山東省淄博年畫、楊家埠木版年畫和河南省朱仙鎮木版年畫等。

►著作權意識提升　濰坊楊家埠木版年畫有了「身份證」

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳5例

快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」

武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒3點知識公開　傳染途徑曝

好消息！武漢協和醫院11醫護「病毒核酸轉陰性」　臨床症狀得到控制

快訊／武漢市長：武漢可能再新增「1000名」武漢肺炎確診病例

成都第二座國際機場年內竣工　天府＋雙流拉動西部開發

香港醫管局工會《罷工計劃》出爐　五大訴求：全港戴口罩阻「武漢肺炎」

尾隨落單少女！21歲男伸魔爪遭反抗...狠壓17歲少女頭進水溝　她活活被溺死

陸企業送武漢小學生「免費寒假作業」　家長道謝：不怕成績落後了

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳5例

快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」

武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒3點知識公開　傳染途徑曝

好消息！武漢協和醫院11醫護「病毒核酸轉陰性」　臨床症狀得到控制

快訊／武漢市長：武漢可能再新增「1000名」武漢肺炎確診病例

成都第二座國際機場年內竣工　天府＋雙流拉動西部開發

香港醫管局工會《罷工計劃》出爐　五大訴求：全港戴口罩阻「武漢肺炎」

尾隨落單少女！21歲男伸魔爪遭反抗...狠壓17歲少女頭進水溝　她活活被溺死

陸企業送武漢小學生「免費寒假作業」　家長道謝：不怕成績落後了

上香拜拜四大禁忌易踩雷！　插歪了拔出來…對神明超不敬

泡夜店撿屍爛醉妹！保全男扛進飯店侵犯…睡醒「再來1次」　她清醒後崩潰

好市多口罩搶爆！台北男勸「平常心」…網看「超母湯購物車」秒酸：身體很誠實

彭于晏不排斥相親「碰到好的把握一下」　男神自爆單身5年⋯難忘初戀女孩

台灣出現第四例武漢肺炎！即起具湖北旅遊史「居家檢疫」違者重罰「強制隔離」

遊民裹毯睡高架橋下「頭部中彈」身亡！29歲詭鄰2周連殺3人

近10年重大決策大聯盟發大財　簽約運動博彩業衝營收

收編小野貓「太兇只好放生」　2天後牠自己跑回來「入住鐵窗」

讓女友未婚生子又劈腿！　龍劭華風流3年交出財產懺悔：妳不是我最愛，但是我老婆

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

大陸熱門新聞

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

武漢內部曝光！ 當地人實拍「封城後24小時」

武漢300台人「回不了家」喊話政府包機

「我沒病」武漢女四川過年　怒罵村長

武漢肺炎共55死　陸官方證實：用抗愛滋藥物治療

潛伏期仍有傳染性！陸專家說話了

廣東汕頭市早上封城　下午大轉彎

湖北封16城　成龍春晚唱：問我國家哪像染病

武漢300台人　海基會計畫包機

不斷更新／大陸武漢肺炎確診1975例

早產嬰出生第2天「肚子變色膨脹」

最愛的奶茶配料是什麼？　珍珠竟然只是「第2名」

武漢肺炎引恐慌　冠狀病毒3知識公開

習近平：武漢肺炎快速蔓延、形勢嚴重

更多熱門

關鍵字：

武強年畫

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

《超偶》最年輕冠軍消失7年！月入15K

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

台商承認感染武漢肺炎　舞小姐崩潰遭隔離

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

武漢肺炎疫情　1940緊急記者會

即／最新檢測：華南海鮮市場存在大量病毒

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面