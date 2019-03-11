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著作權意識提升　濰坊楊家埠木版年畫有了「身份證」

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▲▼濰坊，向全世界發出邀請！（圖／魯台經貿洽談會提供）

圖、文／魯台經貿洽談會提供

近日山東省濰坊市寒亭區木版年畫代表性傳承人楊志濱的木版年畫作品《吉慶有餘》，取得了政府主管部門頒發的版權證書。和《吉慶有餘》一樣，目前楊家埠木版年畫已經有近百件作品獲得版權證書。確認了版權，楊家埠的木版年畫作品將會得到依法保護，能夠杜絕抄襲和仿製，有效地保護年畫藝人的著作權益。一張版權證書一個編號，木版年畫取得版權保護證書，就像是有了「身份證」，成為保護年畫作品通行市場的證明。

作為全國三大木版年畫產地之一的寒亭楊家埠，年畫藝人多年來保持著較高的創作熱情，每年都會創作產生一大批主題鮮明、內容向上、表現力強並具有時代特色的年畫作品。但是因為缺少版權保護，這些作品經常被臨摹盜印，極大挫傷了年畫藝人的創作積極性，給年畫藝人帶來很大的經濟損失。對此，年畫藝人曹永波、張曉楠等都表達了較為一致的觀點：很多年畫作者缺少版權保護意識，或者不太清楚該通過什麼途徑和程序對自己的作品進行保護，一直以來極少進行版權登記保護。

2018年10月中旬，寒亭區組織成立了木版年畫保護協會，旨在通過大力宣傳，提高年畫藝人的版權保護意識，通過版權登記，依法維護年畫作品版權。楊家埠木版年畫社社長、楊家埠木版年畫保護協會會長王永海表示：「協會成立三個月來，已有近百件年畫作品進行了版權登記，下一步協會將對木版年畫藝人和經營業戶進行一次調查摸底，對主要作品進行登記造冊，從中篩選確定重點保護對象和重點保護作品，建立保護台賬，逐步建立起完善的年畫版權公共服務體系。」
 

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關鍵字：濰坊,魯台會,年畫,楊家埠,著作權

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