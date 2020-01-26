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孩子「活埋土裡」只剩頭！這群爸媽相信「太陽力量」　熱量可以治癒殘障

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記者黃心瑀／綜合報導

印度一群迷信的父母，深信著若是在日食的時候，把家中患有殘疾的小孩，脖子以下的部位埋葬在土裡，就有可能會被「太陽產生的熱量」治癒，進而變回一名正常人；就這樣，這些爸媽把小孩埋在土裡後，任由小孩哭泣，家人們則是坐在一旁等待奇蹟發生，畫面看起來既荒唐又詭異。

根據《鏡報》報導，這起事件發生在印度新德里蘇丹布爾的一處村莊中，事發當天正值節禮日，根據被拍攝下來的影片顯示，多達10個小孩被丟進地上挖出的洞，脖子以下的部位全部都用土埋住，儘管小孩們不停地哭泣，但一旁的大人卻沒有要理會的意思。

當地居民表示，村裡的老人告訴這些父母，日食當天太陽所產生的熱量，講可以幫助身上有殘疾的小孩痊癒，而這樣的說法則是來自於傳統。在這樣的事情發生之後，地區兒童保護隊緊急出動到村莊內，將被活埋的小孩救出。

報導中指出，兒童保護隊在將人救出後已經報警處理，並稱將會幫助地區民眾提升高意識的活動，以避免這種迷信的做法再次發生。這些可憐的小孩在接受諮詢之後，已經回到父母身邊，而這些家長也收到禁止再次進行相關活動的警告。

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