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影／鐵齒男「凍某條」破套照上　7天整組腫！醫嘆：三種性病一次滿足

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▲泌尿科醫師李嘉文。（圖／記者許宥孺攝）

▲泌尿科醫師李嘉文。（圖／記者許宥孺攝）

地方中心／高雄報導

高雄一名30多歲男子上網約砲，在歡愉過程中發現保險套破掉，但他沒放心上，還覺得「應該不會那麼衰吧」，便繼續衝刺，未料，經過一個多禮拜，他的陰莖竟開始潰瘍，腹股溝淋巴結腫大，嚇得趕緊就醫，但卻被診斷出罹患愛滋、梅毒、菜花3種性病。

請繼續往下閱讀...

男子就醫的泌尿科主治醫師李嘉文表示，男子因在網上邂逅一名男子，進而相約一夜情，但在過程中，他發現套子破了，又因為不想破壞情趣，也覺得不會那麼衰，所以遲遲沒有就醫，但過了一個多禮拜，卻發現陰莖開始出現潰瘍，右側鼠蹊部腫大，嚇得趕緊就醫。

▲▼泌尿科醫師李嘉文。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子發現下體潰瘍後立刻就醫，李嘉文醫師診斷出多個性病。（圖／記者吳奕靖攝）

然而，李嘉文醫師看到男子狀況後就認為他染病的機率極高，於是立刻安排接受檢查與快篩，且還在他下體發現菜花，「病程也有一陣子」，只是剛好在這次就醫終被確診，另外，其他的檢查也證實男子罹患愛滋病與梅毒，而他的陰莖無痛性潰瘍、鼠蹊部腫大等，則是分別染上梅毒、愛滋的早期症狀。

李嘉文表示，透過觀察男子的病徵及生活史，發現他就是在那場一夜情中同時染上愛滋與梅毒，而他本身有菜花，推斷應也把菜花傳染給那位性伴侶，但因2人一夜情後就沒有往來，男子也不知對方身分，因此無法通知對方就醫。

李嘉文還提到，不論是愛滋、梅毒，若全程使用保險套，就可以大為降低感染機會，但菜花的遍佈範圍可能在患者下體，即使戴上保險套，仍可能因危險性行為被傳染。

此外，因治療菜花可使用電燒，梅毒也能用藥物治療，但愛滋病現今仍沒有有效的治療方法，患者必須終生服用抗病毒藥物，避免免疫力低下。對此，李嘉文表示，若男子在發現保險套破了的當下及時更換，或是在結束後的72小時內就醫，並服用抗病毒藥物防範，則可能降低超過9成感染愛滋的機會。

▲▼梅毒2期身體出現紅疹。（圖／泌尿科醫師李嘉文提供）

▲▼梅毒2期身體出現紅疹。（圖／泌尿科醫師李嘉文提供）

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