肉肉女3年甩27公斤！身體出狀況...調養好變「潛力股」暗戀對象反追她

▲小E曾經體重過胖遭同學嘲笑霸凌，減肥瘦身後讓許多同學刮目相看。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

1名女子從小因肥胖，在國外念書時還遭同學嘲笑霸凌，甚至連心儀的男同學都不理她，於是下定決心要減肥瘦身，短短三年內竟然甩掉27公斤，但中間經歷服用藥物，險些造成身體出問題，但最後學習正確瘦身法，讓曾經嘲笑她的人另眼相看。

▲小E小時候不忌口曾經胖到70公斤，在學校遭同學取笑。（圖／記者黃彥傑翻攝）

小E從小就是易胖體質，因父母工作忙碌，平時都由祖母代為照顧，祖母常常餵食小E，造成小E胃部又被撐大，體重有隨之上升，最後甚至胖到70公斤，在國外求學時甚至常常遭到同學之間排擠、霸凌。

小E透露，當時有心儀的男同學，開始慢慢注重自己的外表，但因體重過重，男同學也對她不感興趣，因此首要條件就是減重，但當時因為觀念不佳，與姊姊在網路看到減肥茶，便與姊姊買來喝，甚至一天只吃蘋果餐充飢，但也讓小E身體慢慢出現狀況。

▲▼小E靠著運動及飲食，讓自己瘦了下來。（圖／記者黃彥傑翻攝）

小E開始會出現發寒、內分泌失調以及便祕等症狀，但因工作壓力與免疫力失調導致身體常常出狀況，最後只能跑到國外休養，在國外認識了1名瑜珈老師，開始指導正確的減重觀念，慢慢調整飲食以及作息，身體才有所改善。

最後小E慢慢改變自己，回國後同學聚會也讓許多同學刮目相看，甚至有曾經拒絕她的男同學，也回過頭來追她，讓小E自嘲「別小看胖子，胖子也是有潛力的」。

▲現在小E(右)是一名體適能教練，教導學員正確的減重觀念。（圖／記者黃彥傑攝）



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