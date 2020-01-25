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別再用「123456」當密碼啦！BBC教你自創好記又不易攻破的安全密碼

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▲▼ 密碼。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 若想保護好自己線上世界，設定一組強大的密碼是必不可少的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

註冊網路帳號時，常被提醒「密碼不夠安全」，照規則設密碼後，卻又總是忘記密碼嗎？部分民眾在設定密碼時可能會嫌麻煩而選擇便宜行事，置自身數據安全於危險境地，究竟該如何設定一組好記而不易攻破的安全密碼呢？

據網路安全公司SplashData發布的統計，全球有超過2300萬人將「123456」設定為密碼，使用「123456789」做為密碼的則接近800萬人，而這兩組密碼則分別為SplashData發佈「2019年最爛密碼」的前兩名，其中「123456」更已連續6年蟬聯冠軍。

不可否認，密碼已成為現代人生活不可獲缺的一部分，若想保護好自己的線上世界，設定一組強大的密碼是必不可少的。英國廣播公司（BBC）指出，設定密碼時與其選用一個字，不如使用一個短語。

BBC報導，許多人會使用像Ashley、Michael及Daniel等英文名字，或自己最喜歡的球隊名稱等顯而易見的字眼來設定密碼，但這些其實都是比較不理想的選擇。若想設定一個安全可靠、只有自己知道但又不容易被別人猜到的密碼有幾種作法：同時有大小寫字母、改變單詞的拼寫順序、使用首字母連寫或在密碼中加入數字與符號。

舉例來說，你可使用英國男子樂團「One Direction」的名稱及該團體的一首歌「History」來創造一組密碼。History中有一段歌詞為「You and me got a whole lot of history」，取其每個單詞的首字母，就成了「yamgawloh」。

接著，按照好密碼應該有大小寫、數字、符號等原則，可以將其變造為「Y@m6Awl0H」。在這個例子中，以「@」替代英文字母「a」，以「6」替代「g」（其大寫字母「G」樣子與「6」有點相似），並以數字「0」取代英文字母「o」。最後，也是最重要的一點，不要對任何人透露你的密碼。

▲駭客的攻擊手法多樣化，提升防範難度。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲駭客的攻擊手法多樣化，提升防範難度。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

除了上述方法外，SplashData也建議民眾，以12個或以上的字符來組合自己的密碼，可以是短語或者混合字符，並為每個不同的網站設計不同的密碼，以確保駭客縱使破解了你其中一組密碼，也無法登入你的其他帳戶，另外也可使用密碼管理器來組織密碼，生成安全的隨機密碼來保障個人的資產及身分安全。

隨著電腦科技及駭客技術的進步，近來已有不少專家開始呼籲廢除密碼，採用生物辨識或特殊的安全金鑰來取代。而除了單一的通關密碼外，也有可能採用雙因素驗證（2 Factor Authentication, 2FA）或多因素驗證（multiple factor authentication, MFA），如指紋掃描等方式。

美國國外研究顧問機構Gartner預測，到了2022年，全球將有60%的大型公司及幾乎所有中型公司減少對密碼的依賴。不過就目前來說，設定安全強大的密碼仍是你能自我保護的最強有力方法。

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