懷疑他與前女友有染…男怒：把你那根切下來！嗆「血洗辦公室」掏鎚狂砸

▲劉男懷疑前女友與人有染，怒恐嚇「小王」，衝辦公室持鐵鎚狂砸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名劉姓男子2019年因懷疑前女友與一名倪姓男子有染，前女友又拒不聯絡，竟持鐵鎚到倪男公司大鬧，並砸毀辦公室玻璃大門，還不斷以電話恐嚇，「你幹我老婆我就殺你老媽」、「把你那根切下來」、「不請她跟我聯絡，我就拿槍殺你」等語。法院審理後，判他應執行有期徒刑8月，得易科罰金，可上訴。

檢方起訴指出，有毒品、傷害前科遭判刑的42歲劉男2019年4月10日上午11時40分左右，因為懷疑前女友跟倪姓男子有染，在理論過程中竟出手毆打對方；4月30日上午8時許又打恐嚇電話給倪男，用電話留言的方式恫嚇，「我今天晚上會去你家，你等著瞧」、絕對給你死得很難看」、「今天是個好日子，因為今天要殺人」、「我跟你講，我表演一秒鐘破門術給你看，血洗你辦公室你等著瞧」。

4月30日上午11時40分許，劉男帶著鐵槌直衝倪男工作的保險公司，先敲破辦公室玻璃大門侵入，接著再砸毀處經理辦公室大門，目擊員工全嚇壞，趕緊報警處理。

劉男因黃姓前女友避不見面也不接電話，竟於5月9日中午直接撥打保險公司客服電話，要業務經理轉達倪男，「問一下黃女，她看過我家裡面有一把槍，裡面有2個彈匣，都裝滿的」、「請黃女跟我講個10分鐘電話，大概什麼事情都沒有了，如果不要的話，我下一次就直接帶槍上去殺光他」、「你跟他說我現在排7年等著進去執行，我現在根本不差他媽的多殺一個人，多個8年、10年啊」等語。倪男因擔心遭遇不測，只好回電劉男，孰料，對方再度出言恐嚇，「不請黃女跟我聯絡，我就拿槍殺你」、「我也可以用刀殺你」。

劉男5月19日連打9通電話給倪男，在語音信箱留言「抓到我一定給你全家死」、「我就直接拿刀開始砍拉」、「你幹我老婆我就抓你老媽」、「我絕對讓你死得很難看，倪XX我要把你那根切下來」、「你幹我老婆我就殺你老媽」、「我絕對讓你死無葬身之地，倪XX我絕對給你死到很難看」、「我跟你講倪XX今天不是你死就是我亡」。

倪男最後忍無可忍，決定再度報警處理。台北地方法院審理後，依恐嚇危害安全罪，判劉男應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。全案仍可上訴。

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