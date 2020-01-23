神準！日本學者公布2020大選預測結果　蔡英文得票率誤差僅0.6％

▲蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

日本學者小笠原欣幸長期觀察台灣政治選舉，這次2020大選他精準預測總統蔡英文得票率並在臉書公布預測結果，與實際得票率57.1％僅差0.6個百分點，被譽為「神人級預測」。

小笠原22日在臉書公佈選前所做的總統得票率以及立委席次的預測，他表示，這份預測資料是在投票前4天的1月7日完成，為了避免被誤解為試圖影響選舉，選前沒有公開，在8日交給重量級日本學者若林正丈等數人為證。

根據小笠原欣幸的預測，蔡英文得票率57.7％、韓國瑜34.1％、宋楚瑜8.2％；而最後中選會公布的數據為蔡總統57.1％、韓國瑜38.6％、宋楚瑜4.3％。

小笠原表示，蔡英文得票率與最後結果幾乎完全相近，只有韓國瑜與宋楚瑜的預測出現偏差，很有可能選戰最後兩天出現棄宋保韓的潮流。

在立委席次方面，小笠原預測民進黨62席、國民黨37席、民眾黨5席、時代力量3席，無黨籍和其他黨派6席。預測與最後結果只有民進黨與國民黨有一席的誤差。

在區域立委得票率方面（非政黨票得票率），小笠原預測民進黨得票率47.63％、國民黨40.44％；最後中選會公布的民進黨得票率是45.60％，比預測少2.03個百分點，國民黨則為40.57％，比預測結果多0.13個百分點。

小笠原欣幸研究專長為台灣政治、台灣選舉、地方政治、兩岸關係等，曾在2016年大選曾精準預測得票率，他選前預測得票率為蔡總統56％、朱立倫32％、宋楚瑜12％，選舉結果則是蔡56％、朱31％、宋13％，僅朱與宋得票率落差約1個百分點，被各界推崇為「神人級預測」。