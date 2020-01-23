WHO將台灣確診案例列在中國　外交部要求更正：政治凌駕2300萬人權





▲WHO將台灣確診病例列在「Taiwan, China」項。（圖／翻攝自WHO網頁）

記者袁茵／台北報導

世界衛生組織（WHO）公布新型冠狀病毒（2019-nCoV）最新疫情報告，卻將台灣通報的確診病例列在「Taiwan, China」項下，外交部已指示我駐日內瓦辦事處立即向WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表達嚴正抗議，並要求WHO予以更正。

外交部認為，WHO既然是國際衛生專業機構，理應拒絕政治壓力，以專業中立態度致力落實憲章中所明訂「達致全人類最高健康水平」的宗旨。但是WHO卻一再配合中國的蠻橫無理要求，將虛構的所謂「一個中國原則」做為將台灣納入全球防疫體系的前提條件，等同以政治考量凌駕台灣2300萬人的健康人權，外交部對此表達最強烈的抗議與不滿。

外交部強調，國際抗疫合作不應獨漏台灣。台灣位居全球對抗新興病毒行動的最前線，且有先進完善的醫療及防疫體系，絕對可以做出具體貢獻。病毒無國界，防疫不容任何漏洞，政治更不應凌駕人命安全。

外交部要求WHO立即更正對台灣的不當列示，並再度呼籲WHO應秉持專業，邀請我國專家出席對抗新型冠狀病毒的所有會議。

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