武漢肺炎「蔓延擋不住」　美國務資深官員「盼台灣快加入WHO」

▲武漢爆發新型冠狀病毒，引發世界恐慌。（圖／達志影像／美聯社）。

記者陳亭伃／綜合報導

「武漢肺炎」狀況進入到高度警戒狀態，WHO日前會議提到是否將列入「公衛緊急事件」結果將於23日晚間宣布。面對台灣21日出現首例確診病例，美國國務院資深官員表示，美國鼓勵世界衛生組織（WHO）納入台灣，而並非企圖將台灣排除在外。

根據《中央社》報導，美國國務院資深官員表示，除了中國以外，國際間對於新型冠狀病毒（2019-nCoV）都感到相當憂心，2003年的SARS就已經顯示出中國對於擔憂與困窘導致反應相當緩慢，也因此這次爆發「武漢肺炎」格外讓國際憂心中國的消息通報與管理方式。

該名官員表示，種種跡象都看出中國政府知道「問題嚴重」，加上春運大批人潮移動，不僅中國國內、出境至國外的人也相當多，各國也都加僅檢驗措施，但對中國的「資訊透明度」感到不安。

該名資深官員也指出，美方鼓勵WHO進一步將台灣納入，而不是排除在外，現在台灣已經出現新型冠狀病毒確診，考量中國與台灣距離、互動頻繁，應該需要更完備的預防。被問及台灣近幾年來被排除於世界衛生大會（WHA）之外，美國要如何協助台灣時，這名資深官員表示，這是個值得關注的議題。台灣曾是世衛組織的一分子，也應該繼續是世衛組織的一分子，以及時獲得公衛相關資訊。

總統蔡英文日前針對武漢肺炎疫情發表談話時曾表示，希望中國能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分共享疫情資訊；呼籲世衛組織不應因為政治的因素排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。

然而中國外交部發言人耿爽在例行記者會表示，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康」，並提到在一中原則下經過兩岸協商，作出合情合理的安排。「根據中方同世衛組織達成的共識，有需要時世衛組織的專家，可以赴台灣地區考察和及時援助」。