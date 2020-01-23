李麗裕、李麗生兄弟寒冬送暖30年　席開百桌發放近千紅包

▲李麗裕賢昆仲歲末布袋送暖，副總統賴清德與縣長翁章梁到場致意。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

溪頭米堤大飯店長年資助地方做公益，1月23日中午在布袋鎮過溝村建德宮前宴請鄉親席開170桌邀請貧戶、老人、社團志工及孝行獎得獎學生；副總統當選人賴清德、縣長翁章梁、立委蔡易餘、法務部次長蔡碧仲等人也受邀前往參加。賴清德說，李麗裕兄弟的愛心義行是企業良心的典範，同時也祝鄉親新年快樂。

▲現場發放敬賢金、孝悌獎學金、低收入獎勵金、藝文表現優異獎勵金。（圖／記者翁伊森翻攝）

23日中午，頒發敬賢金、孝悌獎學金、低收入獎勵金、藝文表現優異獎勵金，以及15個社團等近700個紅包，花費近500萬。此外，今年現場更是備有2,800包米堤好米要發放給鄉親。

李麗裕表示，這個活動已經持續辦了超過30年，在生病之後更加覺得回饋社會、照顧弱勢，一刻都不能緩。企業的成就是要讓弱勢的人都能得照顧，政府不周的地方，企業可以補上，一起攜手合作織成社會安全網。

出生嘉義偏鄉的李麗裕與李麗生兄弟，父親李清標早年經營碾米廠、漁塭、瓦斯行，當時為善好施、協助地方建設例如鋪路、建設過溝公園、成立過溝工業區、並爭取過溝國中遷移至大馬路邊，在當時已是當地居民心中的大善人。因此在父親耳濡目染下，也就延續父親行善的理念。

「榮鑫集團」是李麗裕賢昆仲所創辦，事業跨足紡織、不良債權、不動產、建築、機電、飯店與教育等。如今舉辦送暖活動已經四十多年，李麗裕李麗生兄弟說，唯有勇於站出來，發揮一己之力，才能開創其他鄉鎮的善心人士。

其他人也看了這些．．．