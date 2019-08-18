米堤飯店集團善盡社會責任　薩克斯風重奏團嘉市巡演

▲米特薩克斯風重奏團《風芒II─蓋式音雄》音樂會嘉義市巡演。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

米特薩克斯風重奏團攜手來自法國的薩克斯風演奏家Philippe Geiss及鋼琴家Marija Aupy所組成的「Duo Ostinato」，18日下午到嘉義高中音樂廳巡迴演出，吸引不少市民前來，嘉義市文化局長蕭柏勳也代表嘉義市長黃敏惠到場支持。

▲嘉義市化局長蕭柏勳。（圖／記者翁伊森翻攝）

蕭局長代表黃敏惠市長歡迎米特薩克斯風重奏團來到管樂之都，感謝米堤飯店集團總經理李麗裕不忘社會責任，回饋社會，來到嘉義市巡迴演出，替大家帶來好音樂，讓市民重新認識薩克斯風這樣新穎又極具魅力的樂器，在薩克斯風世界裡共譜樂章。

▲米堤飯店集團總經理李麗裕(圖左)及團長陳冠文。（圖／記者翁伊森翻攝）

李麗裕表示，米特薩克斯風重奏成立於102年，由團長陳冠文號召留學歸國的青年演奏家組成，對於推廣薩克斯風作品不遺餘力，近年更廣邀國外知名音樂家來臺交流，對於音樂推廣頗有佳績。嘉義市國際管樂節歷史悠久，市民喜愛音樂，因此特別來嘉巡迴。

今日演出由米特薩克斯風重奏團與Duo Ostinato合作，演出多首由Philippe Geiss老師創作的薩克斯風重奏作品，融合爵士、古典、流行及世界音樂元素，聆聽者無不徜徉在音樂世界之中，享受美好假日。