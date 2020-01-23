「年貨來嘉買、好料攏底嘉」推嘉義市場美食名品　嘗鮮採買好去處

▲嘉義市東市場推「年貨來嘉買、好料攏底嘉」活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府「年貨來嘉買、好料攏底嘉」活動15日起開賣，今年首度將活動拉長近1個月，至2月10日元宵節過後，更在各公用零售市場設置年節造型立牌，讓消費者採買、吃好料之餘，還可打卡、拍美照，不少民眾表示，「不僅品嘗到美味，還充滿濃厚的過年氣氛」。

▲嘉義市東市場人氣牛雜湯料理。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市東公有零市場(俗稱東市場)，是嘉義人好買、好吃的熱鬧市集，過年更是辦年貨的好去處，23日小年夜湧現採買年貨的婆婆媽媽，以及逛街吃美食的民眾與遊客。只見民眾手上提著大包、小包的年貨，遊客與返鄉鄉親更是聚集在美食攤位前，等著品嘗嘉義好味道。

▲嘉義市東市場推「年貨來嘉買、好料攏底嘉」活動，採買品類琳瑯滿目。（圖／記者翁伊森翻攝）

東市場許多道地必嘗美食代代相傳，像是春捲、牛雜湯、楊桃汁、炸排骨、筒仔米糕、網絲肉捲、楊桃汁、四神湯等攤位前，排滿人龍，各個攤位買氣強強滾！

建設處市場管理科表示，為增加年節氣氛與刺激買氣，市府在東公有零售市場、西公有零售市場、北興公有零售市場、保安攤販集中場及共和路、永和街設攤路段已佈置具有年味的旗幟，各公用零售市場還設置年節造型立牌與年貨美食照片看板，希望營造傳統市場的年節意象，並刺激買氣。

市場管理科長王惠娟說，今年更選在北興公有零售市場，以「好料攏底嘉」為主題，設計人工彩繪牆與公仔立牌，讓傳統市場增添美感與趣味。而人潮就是錢潮，帶動商機拚經濟，熱鬧滾滾的嘉義市就是消費者採買年貨、吃美食的最佳選擇。祝福大家金鼠年幸福快樂非你莫「鼠」。

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