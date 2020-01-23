國民黨喊話在野合作　柯文哲：藍白拖是打蟑螂用的

▲柯文哲慰勞警消人員。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨連日喊話，要與民眾黨進行在野合作。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲23日受訪笑說，「藍白拖是打蟑螂用的」，沒有蟑螂就不需要藍白拖了，有出現再講啦，而且也不用刻意為了制衡而制衡。

柯文哲說，今天這個結果就是不關鍵少數，所以我們也不要自我膨脹，人家來拜訪你，那只是表達一種善意，「你不要真的以為你多了不起，拜託，他不理你，他還是照樣投票就過了」，他強調，我們進國會只有兩個目的，一個是示範作用，新的政治文化要建立，第二點我們還是抱著學習的態度進來，在不同議題會跟不同人合作，所以我們也不會說一定跟國民黨或民進黨合作，「答案是都可以」，只要你講得出道理，大家聽起來是合理的，我們都會合作。

柯文哲表示，民主政治一個很大的特色是制衡，孟德斯鳩講三權分立，其實很重要概念是制衡，「不過我想也不用刻意為了制衡而制衡」，他還說，以前在開玩笑嘛，「藍白拖是打蟑螂用的」。至於蟑螂是誰？柯文哲僅說，「我是說藍白拖合作是要打蟑螂合作，沒有蟑螂就不需要藍白拖了，有出現再講啦」。

另外，民眾黨5名新科立委日前拜訪立院黨團總召柯建銘，而今被視為民進黨龍頭人選的準立委游錫堃，將拜會民眾黨，民進黨似乎頻釋善意。對此，柯文哲說，「老柯是這樣，不管怎麼樣，人家號稱立法院永遠的總召」，所以在議事規則，人脈他還是最清楚，對完全菜鳥的五個新科立委，有些需要熟悉環境的，還是需要老柯幫忙，就去拜訪他。

柯文哲說，游錫堃想要選立法院長，他要來拜訪，「我說不用吧，你們單獨過半自己頭就夠了，有投你，沒投你你都會過關，你何必這麼客氣」，不過他們就說禮貌上要，所以要來就來，人「家要來拜訪你，然到你說你不要來，也不需要這樣嘛」，禮尚往來就好了。