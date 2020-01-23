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中共從未放棄武力犯台　嚴德發：金門須秉持同島一命精神

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嚴部長慰勉金門防區 期許繼志承烈善盡戰訓本務

軍聞社／記者周力行金門22日電

農曆新年將近，國防部長嚴德發22日代表三軍統帥蔡英文總統前往金門慰勉前線國軍將士，提前拜年賀節，肯定他們堅守崗位，守護國土與國人生活安定所付出的辛勞與貢獻；同時期許全體官兵在既有的基礎上，精益求精，使整體戰力更加堅實強壯。

嚴部長當天上午由政戰局局長簡士偉中將、陸軍副司令莫又銘中將等人陪同，前往金防部小徑營區慰勉官兵弟兄姐妹；中午，並與防區重要幹部及官兵代表會餐，犒慰他們戍守前線的努力與辛勞。

嚴部長致詞時指出，去年金防部在太武操演、漢光實兵演習及聯合反登陸操演等各項演訓任務中，均充分展現部隊平日勤訓精練成果和官兵優質專業職能，使國人充分了解防區堅強的戰力；此外，單位推動人才招募，善用組織，不僅與三所大學簽訂策略聯盟，也成功招募148位優質青年加入國軍，充實前線戰力。

嚴部長表示，防區去年在賀指揮官擘劃下，圓滿完成八二三戰役61周年及古寧頭戰役70周年紀念活動，使國人充分了解先賢先烈奮鬥不懈與守護臺灣民主、自由及家園的堅定決心。

嚴部長慰勉金門防區 期許繼志承烈善盡戰訓本務

嚴部長強調，金門位處國土防衛的第一線，具有重要的戰略價值，中共迄今從未放棄武力犯台；因此，官兵同仁們必須具備高度警覺與憂患意識，落實聯合情監偵作為，掌握區域動態，依據戰備規定應處，同時落實戰訓本務，帶著敵情以「實」練兵，堅定「自己的國家自己救」的決心，強化自我防衛實力，有效整合三軍部隊，秉持「同島一命」的精神，發揮聯合作戰戰力，時時刻刻守護百姓與家園安全。

嚴部長再度悼念，今年1月2日，前總長沈一鳴一級上將及7位優秀將士，執行春節戰備視導及慰勉任務時，因直升機失事而殉職，感到十分不捨與難過，全體國人亦同感悲痛。

嚴部長更指出，三軍統帥蔡英文總統交付國軍「三個確保」任務，「務必確保軍民心穩定」、「務必確保臺海周邊安全」，以及「務必確保裝備檢整完善」，使軍心穩定，民心如常，國軍期間的努力及銜悲奮勵，喚起國人對國軍的尊敬及認同。

嚴部長也特別期許全體官士兵，為緬懷前總長沈一級上將等8位殉職將士，必定繼志承烈，堅守職責，善盡軍人保衛國家安全、守護家園的職責與核心價值。

其次，嚴部長重視部隊紀律，要求各單位確遵軍紀要求，杜絕違紀案件；「部隊一切事務應正常化，不正常就容易出問題」；因此，無論訓練、保養、作息、休假等部隊事務，均應按照規定執行。

嚴部長慰勉金門防區 期許繼志承烈善盡戰訓本務

面對即將到來的春節連續假期，嚴部長要求各級幹部，應運用各項集會時機宣達軍紀規定與案例，將法紀觀念深植官兵心中，藉由「提醒、關懷、採取措施」3步驟，杜絕違法犯紀事件肇生，使全軍官兵安心休假，平安返營。

嚴部長並希望以「社團」凝聚官兵向心，支持領導統御，幹部更要引進民間創意設計及構想，運用智慧，完善規劃社團項目，提升部隊精神戰力，使部隊成為一個溫暖的大家庭；此外，各級幹部必須以身作則，做好「慎獨」的功夫，秉持「真誠領導、有感服務」的態度，協助官兵解決問題與室礙，同時充實本職學能，具備「解決問題」的能力，帶領官兵執行各項任務，贏得官兵的尊敬與愛戴。

「謝謝，各位官兵弟兄姐妹們辛苦了」，再過幾天就是國人相當重視的農曆春節，嚴部長說，春節所代表的，不僅是「過年」，也代表了「團圓」，嚴部長特別代表國人，感謝部分官兵必須留在部隊，繼續擔負戰備輪值任務；同時，也希望各級幹部在春節期間，無論休假規劃、節慶活動、衛哨輪值、膳食供應及公差派遣等，均能妥善安排與照顧，使全體官兵同仁，都能有個平安、愉快的春節。

嚴部長慰勉金門防區 期許繼志承烈善盡戰訓本務

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