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高教機今年6月即將首飛　嚴德發：自己的國家自己救

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嚴部長慰勉中科院　肯定提升整體國力貢獻

軍聞社／記者周力行桃園20日電

春節將屆，國防部長嚴德發20日以董事長身分，前往國家中山科學研究院慰勉，並代表蔡英文總統肯定該院同仁為提升整體國力與三軍部隊防衛戰力所付出的努力與貢獻。

嚴部長指出，中科院在國防科技中扮演領頭羊角色，各方面成效均攸關國家整體戰力與國軍防衛實力，因此藉由各項武器裝備的科研、委製與量產，帶動各軍種的進步，進而提升三軍聯合作戰戰力，支持防衛構想，為重中之重。

嚴部長表示，科技研發為高度困難的工作，不免遭遇窒礙與挑戰，但相信憑藉中科院成軍以來豐富的經驗，全體同仁必定能群策群力，運用智慧克服難關；同時，同仁們一步一腳印的耕耘付出，都將直接反映在國防戰力上，期許大家來年在既有的基礎上繼續努力，完成各項計畫工作。

嚴部長進一步表示，「國防自主」是國家當前重要政策，過去我國防衛戰力需靠外購，如今「自己的國家自己救」不再是口號，我們可以靠自我的科研實力與能量，強化國防安全；其次，國防自主能夠帶動國內的產業，以國防帶動經濟，造就民生經濟的繁榮。

「大家所做的，是提升整體國力的事情」，嚴部長強調，今年6月高教機即將執行首飛任務，期勉中科院掌握各項工作節點，如期如質完成任務，將中科院亮麗的成績與科技實力展現在國人面前。

最後，嚴部長再次強調「保防安全」的重要性，提醒中科院為國防科技重鎮，是敵人情蒐的重點，執行各項任務務須提高警覺，以「如臨深淵、如履薄冰」、「凡事做最壞的打算」的心態面對，確遵各項資訊安全規範，防杜敵人滲透；另外，新年假期將屆，期間停工復工應依照相關規範，確保院區安全，並預祝全體同仁新春愉快，院運昌隆。

嚴部長慰勉中科院　肯定提升整體國力貢獻

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