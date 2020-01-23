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什麼都沒拿…日男全裸搭公車　30名乘客傻眼「沉默對看」！司機急報警

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▲▼司機,公車。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本一名裸男搭公車被司機通報警方逮捕。（示意圖／取自pakutaso）

記者林瑩真／編譯

日本神戶市中央區19日逮捕一名34歲的無業男子，因為他全裸走上公車，一樣東西都沒有帶，就這樣搭乘公車，嚇得車上約30名乘客沉默對看，最後由公車司機報警處理。

綜合日媒報導，19日上午7時許，一輛公車開到JR三宮站，停車後，一名全裸的男子突然走上公車，不只沒有穿衣服，也沒有拿任何物品遮擋，一路坦蕩並沉默的找到座位坐下，讓全車乘客看傻眼，不明白男子發生什麼事情。

公車司機察覺有異，當場通報警方「有全裸男搭乘公車」，接著等待警方趕來，以公然猥褻罪名將男子依現行犯逮捕。事後調查，全裸男供稱，「自己喝醉了完全沒有記憶」，但現場20至30多名乘客全程目睹，都覺得男子行為詭異。

新聞曝光後，網友們紛紛留言「他不冷嗎」、「真的是不懂他在想什麼欸」、「單純的暴露狂吧」、「乘客大概覺得很恐怖」、「應該不是喜歡所以全裸的吧」、「可能有什麼特別的原因」，但幾乎所有網友都好奇男子到底發生了什麼事。

報導指出，這不是日本第一次發生類似公然猥褻的案例。2018年7月，同樣在神戶市，一名男子只是在自家庭院中全裸，但被人通報後，最後也是依公然猥褻罪名被警方逮捕。

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