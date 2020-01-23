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還沒規劃走春路線？　新北觀旅神助攻整理「秘境前9名」

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▲新北市走春秘境。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市走春秘境。（圖／新北市觀旅局提供）

記者羅婉庭／新北報導

農曆春節來臨，除了基本款吃年夜飯、領紅包，還沒規劃出走春路線的也別忙了，新北市府觀旅局整理出9條「走春秘境」，保證好吃又好玩！

一、招財納福 雙和藝遊好食光
「烘爐地→緬甸街(興南夜市)→永和博愛街→楊三郎美術館→樂華夜市」 
只要說到財神廟，在北部一定會想到「烘爐地」南山福德宮。從廟中
鼎盛的香火，就可見證神威赫赫。下山之後，到南勢角站附近全台最多元、充滿南洋氣息的南洋料理美食街「緬甸街」，品嚐口味道地的雲南、緬甸、越南、泰國、印度等異國料理，順便補充滿滿能量。若是傍晚則可前往在南勢角捷運站旁的興南夜市。

飽餐之後，可以搭乘捷運前往頂溪站的永和博愛街，充滿藝術氣息的整條街道穿過寧靜社區，大樹成蔭的藝術走廊給人相當舒適的感受。在博愛街上，有一座楊三郎美術館相當值得探訪。走一走不妨前往頂溪站附近的樂華夜市，超多夜市美食供您大快朵頤。

二、單車乘風 汐止浪漫約會秘境
「汐止老街→濟德宮→拱北殿→五堵隧道自行車道→星光橋→汐止觀光夜
市」

搭乘火車至汐止火車站的汐止老街品嘗魷魚羹、八寶冬粉等市場人氣美食，再前往附近的濟德宮，祈福的同時也彷彿身置於《通靈少女》的戲劇體驗中。

另外，賞楓名勝拱北殿是許多攝影愛好者的隱藏版景點，景色媲美日本京都！乘著自行車穿過磚造圓拱形的五堵隧道中，彷彿來到神隱少女的場景。造型如同巨型麥克風斜衝天際的星光橋裝設了點狀光源，夜裡呈現出璀璨亮眼的點點星光。

汐止觀光夜市有著在地經營多年的老字號美味、菜色鮮美料好實在的平價小吃。穿梭古今的隧道、浪漫夜光橋任意暢遊，來場新春約會就是這麼Fun鬆！

三、搭795幸福公車 平溪線集福輕旅
「石碇文山煤礦站→三才靈芝農場→文山煤礦公車站→石碇五路→財神廟→菁桐電子天燈館→新平溪煤礦博物館→深坑老街→歐里人文咖啡」 
前往位在石碇文山煤礦站，在復古的氛圍中打卡，變身最夯最潮的網美。走向充滿芬多精的三才靈芝農場，用香草足浴撫慰你疲憊的雙腳、享用御膳靈芝養生餐。

從文山煤礦公車站前往姑娘廟及石碇五路財神廟參拜，讓財神爺保佑您2020荷包滿滿財源廣進。欣賞菁桐電子天燈館傳統與現代融合的獨特文化氛圍，再移駕深坑老街品嘗獨特豆腐料理。　　　　

▲新北市走春秘境。（圖／新北市觀旅局提供）

四、文創陶冶鶯歌祈福行旅
「鶯歌老街 →鶯歌陶瓷博物館→許新旺陶瓷紀念博物館→清水祖師廟→甘樂文創」

喜歡文藝的您絕不能錯過鶯歌老街，它被譽為臺灣陶都，有著極負盛
名的陶瓷藝術品，而鶯歌陶瓷博物館則是全台灣第一座以陶瓷為主題的專
業博物館，也是鶯歌地區的絕美地標。

老街上的許新旺陶瓷紀念博物館則可預約手捏陶DIY等各式陶藝課程，親自體驗玩陶趣味。三峽清水祖師廟在新春期間搭配鄰近三峽老街的傳統活動，是最能感受到年節氣氛的地方、祈福信眾絡繹不絕。

最後，甘樂文創由三峽在地老厝重新改建而成，不但提供樸實的在地料理，還可浸於現代與過去相融合的獨特氛圍中。

五、萬FOOD朝宗 環狀線飽食趣
「新莊廟街 →老順香餅店→新埔民生站MATTER CAFÉ→永哥港式點心」

迎接新年當然要來搭乘最新通車的新北環狀線。新年走春來到新莊廟街，有著慈祐宮、武聖廟、等廟宇，短短的一條街供奉著來自各個家鄉的宗教信仰，走一趟就可以輕鬆的得到心靈上的滋養，走累了可以品嘗一下老順香餅店的鳳梨酥跟每年新莊大拜拜必備的鹹光餅，品嘗真正的古早味，補充一下體力。

下一站接著去網美拍照必去以的乾燥花牆、美味舒芙蕾及多樣早午茶為名的新埔民生站MATTER CAFÉ，如果想吃在地小吃就往板橋油庫口麵線、想品嘗港式點心就去新店大坪林站的永哥港式點心坊。


六、青春山海線之東北角超Chill充電之旅
「靈鷲山無生道場→深澳鐵道自行車→深澳漁港→水湳洞山城食堂→祈堂老街（彩虹階梯）→十三層遺址點燈」

過年期間，不知道去哪充電？不妨到青春山海線來一趟充電Chill之旅，前往靈鷲山享受漫步山林中感受舒閒，再到深澳鐵道自行車迎接全新春節主題光隧道，還可順道造訪深澳漁港大啖尚青海鮮。

而祈堂老街（彩虹階梯）、水湳洞山城食堂、金瓜石、九份、十三層遺址點燈等地可欣賞海景奇石、登絕美步道。民眾可透過最便捷、低碳旅行方式，體驗漁村風貌及深澳周邊特色景點。

▲新北市走春秘境。（圖／新北市觀旅局提供）

七、青春山海線之北海岸暖呼呼泡湯之旅
「寧靜海香草園→朱銘美術館→法鼓山→金山老街→汪汪地瓜園→特色溫泉」

民眾可利用低碳綠能的電動機車與自行車，為自己安排一段療癒系的青春山海線小旅行。先到寧靜海香草園讓您放鬆在香草的綠色幸福中，再到法鼓山沉澱身心，品嘗金山萬里美食、大啖龜吼漁港豪邁海產以及秋季限定萬里蟹，最後再沉浸在煙霧繚繞的特色溫泉中，讓您的身、心、靈及挑剔的味蕾都充滿暖洋洋的新春幸福感。

八、淡蘭古道之尋貓訪勝療癒之旅
「牡丹車站→慶雲宮→金字碑古道→猴硐遊客中心→瑞三運煤橋→猴硐→貓村→猴硐車站→瑞芳車站→瑞芳後站美食」

金字碑古道為淡蘭古道的北路之一，在步道中領略多元自然生態，親身感受山林幽靜氛圍，沿途可以看到金字碑、奉憲示禁碑等百年遺跡。造訪瑞三運煤橋、猴硐煤礦博物園區，可深刻感受昔日猴硐煤業之興盛。接著到台灣首座人貓共用的貓橋步行進入「猴硐貓村」，跟療癒貓咪近距離互動。

最後，搭乘火車至瑞芳車站後站，老街上可看著名的古厝，還有許多不可錯過的美食，讓可愛貓咪、美景和美食療癒您的心靈、滿足您的味蕾。

九、淡蘭古道之古道山城漫遊之旅
「瑞芳車站→瑞芳後站美食→苧仔潭古道→琉榔路步道→九份(老街、茶屋)→九份福山宮(廟中廟)」

推薦大家適合全家踏青的淡蘭古道北路，苧仔潭古道至琉榔路步道路段，全長約2公里，約1個多小時就能走完喔！從瑞芳火車站出發，苧仔潭古道沿途經過福安宮舊址，眺望員山子分洪道，琉榔路步道則會經過80多年歷史的舊隧道，步道終點還有一處美拍瞭望點，走出步道後還能到九份逛老街、茶屋品茗、福山宮拜拜祈福，悠閒緩慢的山城步調能洗滌身心。

▲新北市走春秘境。（圖／新北市觀旅局提供）

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