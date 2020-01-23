過年紅包怎麼包、紅包袋該不該封口？「這5點」你一定得知道！

生活中心／綜合報導

農曆過年來了！全家大小期待豐盛的年夜飯之外，還有一件重要的事就是「領紅包」，剛出社會的你或是剛成為新手媳婦的你，還在煩惱紅包到底該怎麼包比較好嗎？你可以參考以下5點，絕對讓爸媽、公婆都開心！

▲許多人都期待在農曆過年可以領到紅包。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

1. 雙數才吉利

請繼續往下閱讀...

我們總是說「好事成雙」、「雙喜臨門」，大家都知道雙數代表吉利，所以紅包金額當然也以雙數為主，但雙數中切記要避開「4」（諧音為死）。其實可以考慮「6、8」，音似「一路發」，拿到紅包的人會很開心，另外，比較特別的是「9」象徵「長長久久」， 也是過年紅包可以參考的選項。

2. 新紅包袋裝新鈔

紅包袋的話，一定要注意上面的生肖是否符合今年的生肖，也切記要使用全新的紅包袋，如果是拿用過的紅包袋，在禮儀上很不禮貌！

3. 不要直接打開紅包，不包得比長輩多

如果你和長輩同時要包紅包給晚輩，最好先觀察一下長輩包的金額，不要包得比長輩多，這在禮儀上是比較不禮貌的！盡量略少長輩一些，才是比較禮貌的做法。而如果你拿到紅包時，也不要當場打開看裡面多少金額，這是相當尷尬的行為！

▲過年使用新紅包袋裝新鈔，紅包袋也不建議封口。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4. 過年紅包袋不封口

紅包袋該不該封口？其實你可以這樣判斷！像是婚禮的紅包可以封口，代表這紅包只給一次，過年的紅包，則建議不要封口，象徵年年如此，長長久久。

5. 善用百鈔增喜氣

可以換些百元鈔代替千元鈔，讓紅色增添喜氣，也可以增加紅包的厚實度，紅包看起來鼓鼓的，讓人感到更有福氣！不過如果是要包給長輩的紅包，就不建議全部都換成百元鈔。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有！