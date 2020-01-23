澳門內港到珠海灣仔航線復航　總航班數增加3倍

▲澳門內港客運碼頭已完成主要建設。（圖／澳門新聞局）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門珠海灣仔口岸23日恢復通關，澳門內港客運碼頭同日將重啟澳門到珠海灣仔的航線，口岸開放時間為上午7點至晚間10點，往來灣仔碼頭及內港客運碼頭的客輪班次為110班，有助澳門與珠海居民往來更便利。

澳門行政法務司司長張永春表示，在中央政府、廣東省及珠海市相關部門的大力支持下，珠海灣仔和澳門內港客運碼頭恢復通航，橫琴新口岸也將在近期投入運作，這將為澳門居民往來珠海提供更加便利、舒適的通關條件，促進兩地的人員及經濟交往。

澳門海事及水務局局長黃穗文表示，據粵通船務重啟內港至灣仔的海上客運服務的申請，航班加密至每15分鐘開出一班，整體總航班數增幅三倍。票價方面，澳門和珠海居民將享優惠：澳門往灣仔的單程優惠票價為20澳門元（約75元新台幣）、來回30澳門元（約112元新台幣）；灣仔往澳門則為單程人民幣15元（約56元新台幣）、來回人民幣25元

（約93元新台幣）。

治安警察局副局長劉運嫦表示，內港碼頭恢復通關後以自助通道為主，保留若干傳統人工櫃檯。入境大堂設有6條自助通道及2條人工櫃檯，簽證室內設置後備通道作第3條人工櫃檯，入境每小時可完成1710名旅客；出境大堂設有7條自助通道及2條人工櫃檯，出境辦事處內設置後備通道作第3條人工櫃檯，出境小時可完成2130人。出入境合共13條自助通道及6條人工櫃檯，每小時最高可完成3840人，較過往大大提升了通關能力。

珠海灣仔口岸連接珠海與澳門，自2016年1月起暫停使用至今，受此影響，往來珠海灣仔口岸至澳門內港的航線也停航近4年。