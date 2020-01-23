山東號服役　美媒：少了「這關鍵」遠不如美航母

▲中國大陸第二艘航母「山東號」。（圖／翻攝自中國軍網，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

大陸首艘國產航母山東號於2019年12月17日正式服役，整體能力比遼寧號大幅提升，不僅噸位增大，連搭載的戰機也更多。不過美媒進一步分析，山東號仍使用常規動力，起飛方式採取滑躍起飛，因此無法搭載預警機執行任務，大大降低偵查能力。

根據《大眾機械》(Popular Mechanics)報導，山東號的外型與大陸的第一艘航母遼寧號有些相似，但總排水量為47000噸提升了4000噸，新的相控陣雷達明顯不同，艦島上的構造也略有差異，甲板也增大許多，能夠搭載36架戰鬥機，比遼寧號多12架。但是和美國航母比較之下還是有些差距，以美國已經退役的小鷹級航母為例，就能配備44架戰機，還可以使用蒸氣彈射讓E-2C空中預警機起飛。

▲福特級甘迺迪號航空母艦(USS John F. Kennedy, CVN-79)於山東號服役隔2天下水，較勁意味濃厚。（圖／路透社）

報導中評論，美國尼米茲級或最新型的福特級航母搭載E-2D空中預警機，其先進的雷達系統可以偵測數百公里外的威脅，一旦確認目標就能引導戰鬥機或其他艦艇發射導彈。不僅如此，它還能做為飛行指揮平台，協調空中部隊進行地面打擊任務，讓航母可以遠離戰場，保持安全距離。

▲小鷹級甘迺迪號航空母艦(USS John F. Kennedy, CV-67)。（圖／路透社）

山東號與遼寧號目前都缺乏這項關鍵能力，設計上使用滑躍起飛無法讓螺旋槳型飛機升空，不過中國大陸正在建造第三艘航母，目前被稱為003型，與前兩艘就有很大的差別，將會採用類似福特號的電磁彈射器協助戰機起飛，將來就可能將預警機列入部署。

▲山東號航母空照圖。（圖／路透社）

根據《衛星通訊社》(Sputnik)分析，雖然中國大陸與俄羅斯所產的航母比不上美國來的巨大，但是他們並不需要花費大量的資源來執行全球性的任務。以中國大陸來說，航母任務主要為確保東南方海域的海上安全，因此規劃只需要六個航母戰鬥群；俄羅斯則在近年面臨到敘利亞恐怖分子的威脅，因此需要能使用更靈活的導彈驅逐艦，才能符合實際上的需求。

