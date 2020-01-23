花3萬買iPhone！他想買好殼「會在意防護性嗎」　網勸敗：蜘蛛網很痛

▲許多人都會裝手機殼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在手機是很多人最重要的東西，所以也會小心翼翼地不要摔到，業者看準商機，推出各種堅固的手機殼。有網友發文，說自己存了幾個月的錢，終於換了iPhone，想說要買好一點的殼。結果問了身邊拿蘋果的朋友，發現很多女生都是看殼好看，男生反而比較會挑防摔殼，「大家在選手機殼會去在意它的防護性嗎？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「會在意手機殼的防護性嗎？」文中表示自己存了好幾個月的錢，終於換了iPhone，於是就想說要買好一點的手機殼，不然不小心摔到新機就慘了。

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「結果去問身邊拿蘋果的朋友，很多女生都是看殼好看也沒在管有沒有防摔，反而是男生比較會挑防摔殼。」原PO就說，其實他也不是在說蘋果比較好，但都花3萬多塊買一支手機了，所以難免會想好好保護手機，「大家在選手機殼會去在意它的防護性嗎？」

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▲網友問「會在意手機殼的防護性嗎？」（示意圖／記者周姈姈攝）

看到貼文後，網友紛紛留言，「容易手滑的或是摔過的就會挑防摔的，現在很多防摔的都做很多款式也有聯名，美觀與防摔不用二擇一」、「我手機iPhone X 512GB 沒在用手機殼的」、「防摔的手感都蠻糟，又厚又重又大支」、「防摔應該不要正面落地都沒差」、「一開始會在意，後來就不會了，都買便宜的殼。」

但有不少過來人都是覺得，手機當然還是要用個保護殼比較好，「還是要裝啊，摔過幾次你就知道殼的重要性了」、「以前都淘寶看好就買，但上個月不小心摔到，面板直接碎裂蜘蛛網，心痛到不行，現在裝防護力好一點的極空戰甲，亮面背板可以露出手機原色，看起來很有質感」、「會，絕對要四角比螢幕高，之前剛買新手機，一個月螢幕就摔碎了，超痛。」

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