　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中年男剛「捅」完人…竟還溜去頂樓偷拆馬達！住戶嚇得拿傘對峙

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者孫于珊／台北報導

台北市盧姓男子在路邊偷了人家腳踏車後，又衝進米店「強行」借電話，店家大聲拒絕後，盧男竟怒了！瞬間拿出刀子捅傷人後落跑，再到一住宅頂樓又開始偷拆「馬達」，盧男被依殺人未遂等罪收押起訴後，被害人到法院開庭時頂樓住戶許先生發現後一度與盧男對峙，同時報警。盧男再度逃跑，逃亡約1小時後，警方終於將他逮捕歸案，檢察官依殺人未遂等罪起訴，現被收押由法院審理中。

▲▼台北佛具店老闆不借電話挨7cm刀傷　老父嘆「才剛被偷2把菜刀」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲盧男闖入店家「打電話」遭拒，竟怒持刀捅人，而後落跑到某住家頂樓「偷馬達」。（圖／資料照／記者邱中岳翻攝）

北院在2019年11月27日開庭時，被盧男捅傷的張男及其家屬，和被偷馬達的頂樓住戶許先生皆出庭作證。張母在庭上陳述案發經過時相當激動，兒子在旁頻頻安撫；張男也回憶當時只見盧男不斷喃喃自語，身上還發出惡臭，直覺他是流浪漢。不過許先生認為盧男在行竊時的一言一行跟一般人沒什麼兩樣，「完全不像神經病」。

▲▼快訊／北市中山區驚傳刺殺！男腹部中刀「深度7公分」送醫（圖／記者邱中岳攝）

▲盧男偷完腳踏車後，再因持刀攻擊犯下殺人未遂等罪名。（圖／資料照／記者邱中岳攝）

2019年4月26日晚間8時許，盧男在台北市民生東路三段偷取腳踏車後，又衝進米店「強行」借電話，店家大聲拒絕後，盧男竟怒了！瞬間拿出刀捅傷人後落跑，跑到一住宅頂樓又開始偷拆「馬達」，頂樓住戶許先生發現後一度與盧男對峙，同時報警。盧男再度逃跑，逃亡約1小時後，警方終於將他逮捕歸案。不過盧男對於法官提問，回答得顛三倒四，內容毫無邏輯，庭訊期間不斷喃喃自語，疑似有精神疾病。

張母在庭上回憶當時畫面，激動表示她那時後在1樓吃飯，突見盧男進到店裡打電話，她當下尖叫「為什麼打我電話?」，並出手按住電話不讓盧男撥打，兒子聽到尖叫下樓，便上前請盧男離開，盧男經勸阻後先向店外張望，兒子本以為盧男要走，不料盧男竟嗆「為什麼不能打電話！」隨即轉頭飆罵髒話，然後就一刀捅進兒子腹部，而後逃跑。

▲▼快訊／北市中山區驚傳刺殺！男腹部中刀「深度7公分」送醫（圖／記者邱中岳攝）

▲店家兒子張男腹部中刀，被盧男捅出深7公分傷口，鮮血直流送醫急救。（圖／資料照／記者邱中岳攝）

張母還說，她有追出門，但沒追到，而兒子當下以為只是挨揍，不料腹部卻開始出血，他才知道自己是被刀桶。張母回頭發現兒子狀況不對，趕緊叫救護車。經了解，張男腹部中刀「深度7公分」，所幸急救後無大礙。

然而，盧男捅完人後再繼續犯案，他跑到許先生住處頂樓偷拆馬達！許先生表示，當晚他在家中洗碗時，聽到頂樓有聲響，於是拿著雨傘充當武器上樓查看，發現盧男拆下加壓馬達，現場水管猛噴水，他問盧男為何要偷馬達！盧男僅說「沒有…..沒有…..」，接著就丟下馬達喃喃自語準備下樓。

▲▼被通緝犯盧男偷馬達的頂樓住戶許先生。（圖／記者孫于珊攝）

▲被盧男偷馬達的頂樓住戶許先生出庭作證。（圖／記者孫于珊攝）

許先生還說，他與盧男一度對峙，並請鄰居叫保全幫忙，接著一路跟著盧男在樓梯行動，直到盧男轉進樓層並鎖上安全門才跟丟，事後警方搜索也沒找到人。許先生認為盧男當時情況很正常，不像出庭時只會喃喃自語，甚至懷疑盧男根本在「裝瘋！」不過許先生也不懂，為何盧男要偷拆馬達，「是缺錢嗎？但馬達又值不了多少錢…..。」

盧男逍遙在外1小時後終於落網，盧男遭逮時還亂喊「我要找馬英九！」此時才發現，2019年1月張母家中少了的2把菜刀，就是盧男闖入家中後門偷走的；而許先生也才知道，盧男偷馬達之前竟先拿刀捅人，一切都是同一人所為…..。

法官審酌盧男因患有精神病症，而有言談離題、前後不連貫、情感表露略顯平板淡漠、思考內容貧乏等症狀，才會犯下侵入住宅竊盜罪、傷害罪、攜帶兇器侵入住宅竊盜未遂罪等3罪，因此合併量處有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，並於刑期執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年，可上訴。

▼盧男逃亡1小時後落網，但開庭時只會喃喃自語，無法有邏輯地回答法官提問。（圖／資料照／記者邱中岳翻攝）

▲▼通緝犯偷腳踏車借電話遭拒，竟持刀砍人逃亡1小時。（圖／記者邱中岳翻攝）

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

影／面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

影／日本人妻路過工地　裝潢工竟尾隨「潑精」看她反應

影／美髮師淚訴產後遭資方逼上班　一天沒來竟收存證信函...3天後店倒了

ET快訊
看曾之喬愛上別人！　辰亦儒6年前MV女主角是她⋯親吻甜照被挖
辰亦儒許願40歲結婚成真！2年前抗母命不娶曾之喬
武漢肺炎擴大！　只剩4省還沒失守
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一生都在訓練出任務！消防員為退役搜救犬全台跑透透：要給牠更好的新家

中年男剛「捅」完人…竟還溜去頂樓偷拆馬達！住戶嚇得拿傘對峙

女酒醒驚見自己被撿屍…下身全裸！運將瞎辯：她心臟不好「脫褲能透氣」

癌末男坦承「有2個家」！她氣炸怒告小三敗訴…法官：關鍵影片有問題

影／小黃直接開上分隔島　保桿全歪...運將自行排除

先襲胸再追上陸橋…台中男撲倒「瘋狂磨蹭」！噁喊：讓妳舒服　 她崩潰求救

影／年假第一天就發生車禍！台中貨車2輪騰空飛撞5車　5人受傷送醫

騎士酒駕自摔！被貨車拖行3.2km慘死　駕駛到家見屍體卡底盤嚇傻：我沒看到他

勾人夫戰2回！辣小三再傳訊誘惑：瑜珈都無法取代跟你做　正宮抓包交疊照崩潰

人生正要精彩...他從7樓墜下頭部重創慘死　阿嬤、妹妹淚崩

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

大亨搶「金錢豹酒店小姐」 慘遭竹聯堂主報復命喪街頭

神之廣告曲「後漏88」掀翻唱潮 超Chill旋律...網：唱出女性心聲

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼星諠！　夜市摸臀笑稱：測彈性～

一生都在訓練出任務！消防員為退役搜救犬全台跑透透：要給牠更好的新家

中年男剛「捅」完人…竟還溜去頂樓偷拆馬達！住戶嚇得拿傘對峙

女酒醒驚見自己被撿屍…下身全裸！運將瞎辯：她心臟不好「脫褲能透氣」

癌末男坦承「有2個家」！她氣炸怒告小三敗訴…法官：關鍵影片有問題

影／小黃直接開上分隔島　保桿全歪...運將自行排除

先襲胸再追上陸橋…台中男撲倒「瘋狂磨蹭」！噁喊：讓妳舒服　 她崩潰求救

影／年假第一天就發生車禍！台中貨車2輪騰空飛撞5車　5人受傷送醫

騎士酒駕自摔！被貨車拖行3.2km慘死　駕駛到家見屍體卡底盤嚇傻：我沒看到他

勾人夫戰2回！辣小三再傳訊誘惑：瑜珈都無法取代跟你做　正宮抓包交疊照崩潰

人生正要精彩...他從7樓墜下頭部重創慘死　阿嬤、妹妹淚崩

兩度登《紅白》激烈歌舞又倒下！　「欅坂46」18歲平手友梨奈閃電退團

新春開運造型大公開　髮型師教你用韓式髮夾快速變換髮型

過年看片爽殺時間！2019年10大必看電影清單總整理　懸疑感人黑幫通通滿足

楊丞琳：小鬼是我的青春！　這4組情侶分手不交惡…對方永遠是「重要的人」

傳精品專櫃禁戴口罩！員工含淚接客「我們很怕」　101回應了

香港兩宗「高度疑似」病例　確診感染新型冠狀病毒肺炎

IZ*ONE宣布「2月中重啟活動」　Mnet聲明網看到拳頭硬：臉皮太厚了吧！

泳褲脫落「迷你鳥」見客！男星尷尬傻笑⋯閃避尺寸問題

嘴綠說巴克利酸他「場均三單」是指冠軍戒數目　勇士近13戰狂輸12場

游錫堃訪民眾黨！柯文哲對「藍白拖打蟑螂」這樣解釋

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

社會熱門新聞

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

女大生鑽車縫！閨蜜爆頭慘死　違停男判決逆轉

幼兒園老師買刮刮樂…中「賓士加200萬元」

被冷氣吵了5年抓狂　他怒告樓下求償165萬

冷漠社會！2女童搭公車被怪男掐脖「無人幫」

恐怖「強力搖頭丸」　全台60天已34死

雙胞胎姊妹繳不起房租被趕出門！街頭哭泣遇到超暖男

潤寅詐貸案　爆「前立委接收落難千金豪宅」

他點燃汽油「全身是火」衝進工廠！抱愛人同歸於盡

獨居男心肌梗塞險死　狠心陸配丟下他獨回家鄉

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

蘭庭老闆切割連千毅　力捧徒弟賴賢賢接班

台中三井OUTLET外碼頭驚見浮屍

TRF債信風暴當年超熱銷　早餐店退休老師操外匯慘賠

更多熱門

相關新聞

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

大陸醫院今日下午驚傳再發生醫鬧砍人的血案。下午2點左右，北京朝陽醫院眼科發生疑似傷醫事件，造成多名醫生被砍傷。其中，眼科主任醫生陶勇受傷最為嚴重，後腦勺胳膊多處被砍傷。據目擊者稱，陶醫生當場倒地，已被送搶救；一名母親帶孩子看病被誤傷，現在現場還有殘留血跡。

天空掉2把菜刀　她和閨密差一步砸中

天空掉2把菜刀　她和閨密差一步砸中

福特新電動車與Mach-E共用鋰電池

福特新電動車與Mach-E共用鋰電池

解禁了！3月起自行車能「合法載童」

解禁了！3月起自行車能「合法載童」

樓上住戶晚上太吵！他氣炸陽台大聲「飆髒話」洩憤

樓上住戶晚上太吵！他氣炸陽台大聲「飆髒話」洩憤

關鍵字：

民生東路佛具店腳踏車菜刀馬達捅人米店

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／曾之喬宣布結婚：今天起也是陳太太囉

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

曾之喬、辰亦儒「交往10年」結婚了！　曝求婚細節逼哭她

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

發燒硬闖機場！父母大鬧3小時「丟下小孩飛走」

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

未成年小三貼臉不倫東出昌大！唐田英里佳3舉動毀清純

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

辰亦儒許願40歲結婚成真了！2年前違抗母命不娶曾之喬

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

辰亦儒愛了曾之喬9年！藏「4甜蜜共通點」

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面