中年男剛「捅」完人…竟還溜去頂樓偷拆馬達！住戶嚇得拿傘對峙

記者孫于珊／台北報導

台北市盧姓男子在路邊偷了人家腳踏車後，又衝進米店「強行」借電話，店家大聲拒絕後，盧男竟怒了！瞬間拿出刀子捅傷人後落跑，再到一住宅頂樓又開始偷拆「馬達」，盧男被依殺人未遂等罪收押起訴後，被害人到法院開庭時頂樓住戶許先生發現後一度與盧男對峙，同時報警。盧男再度逃跑，逃亡約1小時後，警方終於將他逮捕歸案，檢察官依殺人未遂等罪起訴，現被收押由法院審理中。

▲盧男闖入店家「打電話」遭拒，竟怒持刀捅人，而後落跑到某住家頂樓「偷馬達」。（圖／資料照／記者邱中岳翻攝）

北院在2019年11月27日開庭時，被盧男捅傷的張男及其家屬，和被偷馬達的頂樓住戶許先生皆出庭作證。張母在庭上陳述案發經過時相當激動，兒子在旁頻頻安撫；張男也回憶當時只見盧男不斷喃喃自語，身上還發出惡臭，直覺他是流浪漢。不過許先生認為盧男在行竊時的一言一行跟一般人沒什麼兩樣，「完全不像神經病」。

▲盧男偷完腳踏車後，再因持刀攻擊犯下殺人未遂等罪名。（圖／資料照／記者邱中岳攝）

2019年4月26日晚間8時許，盧男在台北市民生東路三段偷取腳踏車後，又衝進米店「強行」借電話，店家大聲拒絕後，盧男竟怒了！瞬間拿出刀捅傷人後落跑，跑到一住宅頂樓又開始偷拆「馬達」，頂樓住戶許先生發現後一度與盧男對峙，同時報警。盧男再度逃跑，逃亡約1小時後，警方終於將他逮捕歸案。不過盧男對於法官提問，回答得顛三倒四，內容毫無邏輯，庭訊期間不斷喃喃自語，疑似有精神疾病。

張母在庭上回憶當時畫面，激動表示她那時後在1樓吃飯，突見盧男進到店裡打電話，她當下尖叫「為什麼打我電話?」，並出手按住電話不讓盧男撥打，兒子聽到尖叫下樓，便上前請盧男離開，盧男經勸阻後先向店外張望，兒子本以為盧男要走，不料盧男竟嗆「為什麼不能打電話！」隨即轉頭飆罵髒話，然後就一刀捅進兒子腹部，而後逃跑。

▲店家兒子張男腹部中刀，被盧男捅出深7公分傷口，鮮血直流送醫急救。（圖／資料照／記者邱中岳攝）

張母還說，她有追出門，但沒追到，而兒子當下以為只是挨揍，不料腹部卻開始出血，他才知道自己是被刀桶。張母回頭發現兒子狀況不對，趕緊叫救護車。經了解，張男腹部中刀「深度7公分」，所幸急救後無大礙。

然而，盧男捅完人後再繼續犯案，他跑到許先生住處頂樓偷拆馬達！許先生表示，當晚他在家中洗碗時，聽到頂樓有聲響，於是拿著雨傘充當武器上樓查看，發現盧男拆下加壓馬達，現場水管猛噴水，他問盧男為何要偷馬達！盧男僅說「沒有…..沒有…..」，接著就丟下馬達喃喃自語準備下樓。

▲被盧男偷馬達的頂樓住戶許先生出庭作證。（圖／記者孫于珊攝）

許先生還說，他與盧男一度對峙，並請鄰居叫保全幫忙，接著一路跟著盧男在樓梯行動，直到盧男轉進樓層並鎖上安全門才跟丟，事後警方搜索也沒找到人。許先生認為盧男當時情況很正常，不像出庭時只會喃喃自語，甚至懷疑盧男根本在「裝瘋！」不過許先生也不懂，為何盧男要偷拆馬達，「是缺錢嗎？但馬達又值不了多少錢…..。」

盧男逍遙在外1小時後終於落網，盧男遭逮時還亂喊「我要找馬英九！」此時才發現，2019年1月張母家中少了的2把菜刀，就是盧男闖入家中後門偷走的；而許先生也才知道，盧男偷馬達之前竟先拿刀捅人，一切都是同一人所為…..。

法官審酌盧男因患有精神病症，而有言談離題、前後不連貫、情感表露略顯平板淡漠、思考內容貧乏等症狀，才會犯下侵入住宅竊盜罪、傷害罪、攜帶兇器侵入住宅竊盜未遂罪等3罪，因此合併量處有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，並於刑期執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年，可上訴。

▼盧男逃亡1小時後落網，但開庭時只會喃喃自語，無法有邏輯地回答法官提問。（圖／資料照／記者邱中岳翻攝）

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